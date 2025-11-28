РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:34, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Будет ли восстановлена Таможенная служба с правоохранительным статусом — ответ Премьер-министра

    Премьер-Министр РК Олжас Бектенов ответил на вопрос депутатов Сената Парламента РК по поводу восстановления самостоятельной Таможенной службы с правоохранительным статусом, передает корреспондент агентства Kazіnform.
    На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном заработали новые таможенные посты
    Фото: Комитет госдоходов РК

    — На сегодняшний день Правительство проводит системную политику, направленную на повышение открытости таможенной системы, ее цифровизацию и профессионализацию, обеспечение пополнения бюджета и защиту экономических интересов государства. С учетом написанного, вопрос о восстановлении самостоятельно Таможенной службы с правоохранительным статусом в настоящее время не рассматривается в качестве приоритетного. Потому что существующая структура органов государственных доходов дает возможность обеспечивать экономическую безопасность, эффективно выполнять функции контроля и международного взаимодействия, — сказал Глава Правительства. 

    Вместе с тем, Олжас Бектенов обращает внимание на то, что Правительство будет продолжать реформы сферы таможенного администрирования по дальнейшему совершенствованию процессов, укреплению кадрового потенциала и развитию международного сотрудничества. 

    Ранее заместитель Премьер-Министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что Генеральная прокуратура против расширения контрольных и надзорных функций таможенной службы.  

    Теги:
    Правительство Таможня Правоохранительные органы Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
