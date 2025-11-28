Будет ли восстановлена Таможенная служба с правоохранительным статусом — ответ Премьер-министра

— На сегодняшний день Правительство проводит системную политику, направленную на повышение открытости таможенной системы, ее цифровизацию и профессионализацию, обеспечение пополнения бюджета и защиту экономических интересов государства. С учетом написанного, вопрос о восстановлении самостоятельно Таможенной службы с правоохранительным статусом в настоящее время не рассматривается в качестве приоритетного. Потому что существующая структура органов государственных доходов дает возможность обеспечивать экономическую безопасность, эффективно выполнять функции контроля и международного взаимодействия, — сказал Глава Правительства.

Вместе с тем, Олжас Бектенов обращает внимание на то, что Правительство будет продолжать реформы сферы таможенного администрирования по дальнейшему совершенствованию процессов, укреплению кадрового потенциала и развитию международного сотрудничества.

Ранее заместитель Премьер-Министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что Генеральная прокуратура против расширения контрольных и надзорных функций таможенной службы.



