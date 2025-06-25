Генпрокуратура выступает против расширения функций таможенной службы — Серик Жумангарин

— Это очень сложный вопрос. При подготовке проекта Налогового кодекса мы вносили соответствующие предложения. Но Генеральная прокуратура пока их не поддержала. Конечно, такие предложения у нас есть, поскольку функции контроля и надзора необходимо усиливать, — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что на сегодняшний день функции налоговых органов в основном сводятся только к сбору налогов.