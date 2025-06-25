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    11:40, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Генпрокуратура выступает против расширения функций таможенной службы — Серик Жумангарин

    Депутат Мажилиса Абзал Куспан обратился к заместителю Премьер-министра — министру нацэкономики Серику Жумангарину с вопросом о позиции Правительства по предложению расширить правовые полномочия таможенной службы и усилить ее контрольные и надзорные функции, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Это очень сложный вопрос. При подготовке проекта Налогового кодекса мы вносили соответствующие предложения. Но Генеральная прокуратура пока их не поддержала. Конечно, такие предложения у нас есть, поскольку функции контроля и надзора необходимо усиливать, — сказал вице-премьер.

    Он также отметил, что на сегодняшний день функции налоговых органов в основном сводятся только к сбору налогов.

    — Очень тяжело, функций практически нет. Со стороны Комитета торговли выдвигается ряд требований, но реализовать их крайне сложно. Проверять ничего нельзя. Мы уже подготовили поправки и в Административный кодекс в этом направлении. В наших планах — внести эти изменения в следующем году, — пояснил Жумангарин.

    Теги:
    Серик Жумангарин Генпрокуратура Миннацэкономики Налоги
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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