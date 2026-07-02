Будет усилена защита прав граждан в цифровом пространстве – Серик Акылбай

В новой Конституции придается особое значение защите прав граждан в цифровом пространстве. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай в программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент Kazinform.

Спикер отметил, что, в связи с быстрым развитием цифровых технологий, становится актуальной защита персональных данных граждан.

— В цифровом пространстве есть опасность утечки персональных данных человека. Поэтому усиливается ответственность в этой сфере. Государство предоставляет гарантии гражданам посредством закона. В случае нарушения прав в цифровом пространстве или других негативных событий, права граждан защищаются законом, — сказал С. Акылбай.

По его словам, развитие цифровых технологий требует совершенствования механизмов защиты прав граждан.

— Цифровые технологии бурно развиваются во всем мире. Казахстан является одной из передовых стран в этом направлении. Поэтому развитие цифрового пространства не должно наносить ущерб гражданам. С учетом этого, в Конституции предусмотрены соответствующие нормы, касающиеся защиты прав граждан, — сказал юрист.

Ранее председатель «Казахстанского союза юристов» говорил о том, что что для реализации новой Конституции уже сформированы все основные законодательные механизмы.