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    Будет усилена защита прав граждан в цифровом пространстве – Серик Акылбай

    В новой Конституции придается особое значение защите прав граждан в цифровом пространстве. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай в программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент Kazinform.

    Будет усилена защита прав граждан в цифровом пространстве – Серик Акылбай
    Фото: Midjourney

    Спикер отметил, что, в связи с быстрым развитием цифровых технологий, становится актуальной защита персональных данных граждан.

    — В цифровом пространстве есть опасность утечки персональных данных человека. Поэтому усиливается ответственность в этой сфере. Государство предоставляет гарантии гражданам посредством закона. В случае нарушения прав в цифровом пространстве или других негативных событий, права граждан защищаются законом, — сказал С. Акылбай.

    По его словам, развитие цифровых технологий требует совершенствования механизмов защиты прав граждан.

    — Цифровые технологии бурно развиваются во всем мире. Казахстан является одной из передовых стран в этом направлении. Поэтому развитие цифрового пространства не должно наносить ущерб гражданам. С учетом этого, в Конституции предусмотрены соответствующие нормы, касающиеся защиты прав граждан, — сказал юрист.

    Ранее председатель «Казахстанского союза юристов» говорил о том, что что для реализации новой Конституции уже сформированы все основные законодательные механизмы.

    Конституция Мнение Права человека Бүгін Live JIBEK JOLY Утечка данных Цифровизация
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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