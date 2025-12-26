РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:40, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Будет обеспечен контроль и порядок в археологической отрасли — Ерлан Карин

    Государственный советник прокомментировал новый закон по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и Комплексный план по борьбе с наркоманией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Телеграм-канал Ерлана Карина.

    Ерлан Карин рассказал о первых итогах прямых выборов акимов
    Фото: Акорда

    Как отметил Е. Карин, продолжается поступательная реализация инициатив и поручений Главы государства в рамках Национального курултая.

    1. Главой государства подписан Закон по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия.

    Законодательные поправки направлены на систематизацию археологической отрасли через совершенствование системы лицензирования археологических работ, сохранение объектов после раскопок, восстановление окружающей территории и централизованное хранение материалов, сообщил Госсоветник. Также законом предусматривается создание Государственного фонда, Национального депозитария и Единой автоматизированной информационной системы.

    — Совокупность этих мер усилят охрану исторического наследия, повысят эффективность борьбы с незаконными раскопками «черных археологов» и в целом обеспечат контроль и порядок в археологической отрасли, — подчеркнул Е. Карин.

    2. Правительством принят новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы.

    — В новом плане учтен положительный опыт реализации мер в сфере борьбы с наркотизмом, а также усилен блок по профилактике наркотизма и решению вопросов общественного здравоохранения. Что важно, в его разработке активное участие принимали члены Совета по молодежной политике при Президенте, которые также участвуют в практической работе по формированию нулевой терпимости к наркотизму, — прокомментировал Госсоветник.

    Госсоветник РК Археология Борьба с наркотиками Ерлан Карин
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
