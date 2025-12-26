Будет обеспечен контроль и порядок в археологической отрасли — Ерлан Карин

Как отметил Е. Карин, продолжается поступательная реализация инициатив и поручений Главы государства в рамках Национального курултая.

1. Главой государства подписан Закон по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия.

Законодательные поправки направлены на систематизацию археологической отрасли через совершенствование системы лицензирования археологических работ, сохранение объектов после раскопок, восстановление окружающей территории и централизованное хранение материалов, сообщил Госсоветник. Также законом предусматривается создание Государственного фонда, Национального депозитария и Единой автоматизированной информационной системы.

— Совокупность этих мер усилят охрану исторического наследия, повысят эффективность борьбы с незаконными раскопками «черных археологов» и в целом обеспечат контроль и порядок в археологической отрасли, — подчеркнул Е. Карин.

2. Правительством принят новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы.