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    12:33, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Будет ли возбуждено уголовное дело против отца Шерзата Болата, ответили в Генпрокуратуре

    Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев прокомментировал судебный процесс по делу Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асет Чиндалиев
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    — Что касается суда по делу Шерзата Болата, приговор еще не вступил в законную силу. У всех сторон еще есть время для обжалования данного приговора. Я думаю, у всех казахстанцев, кто хотел увидеть процесс, была такая возможность. Считаю, что процесс был проведен качественно, открыто и объективно. При вынесении приговора были учтены все доказательства и свидетельские показания. Цель таких открытых процессов — показать, что идет объективное разбирательство и никто ничего не скрывает, — сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

    Также он прокомментировал требования стороны обвиняемых привлечь отца Шерзата Болата, Каржаубая Нурымова, к уголовной ответственности. 


    — Я не могу сейчас комментировать, опираясь только на словах чьих-то родственников. Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие достаточных данных. Решение о возбуждении уголовного дела принимает орган уголовного преследования, — отметил заместитель Генерального прокурора.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

    Подробности происшествия можно прочитать по ссылке.

    Приговор обвиняемым огласили в Талдыкоргане 5 июня. Все подсудимые были признаны виновными по всем предъявленным статьям.


    Теги:
    Закон и право Регионы Дело Шерзата Болата Алматинская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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