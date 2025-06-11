Будет ли возбуждено уголовное дело против отца Шерзата Болата, ответили в Генпрокуратуре

— Что касается суда по делу Шерзата Болата, приговор еще не вступил в законную силу. У всех сторон еще есть время для обжалования данного приговора. Я думаю, у всех казахстанцев, кто хотел увидеть процесс, была такая возможность. Считаю, что процесс был проведен качественно, открыто и объективно. При вынесении приговора были учтены все доказательства и свидетельские показания. Цель таких открытых процессов — показать, что идет объективное разбирательство и никто ничего не скрывает, — сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

Также он прокомментировал требования стороны обвиняемых привлечь отца Шерзата Болата, Каржаубая Нурымова, к уголовной ответственности.



— Я не могу сейчас комментировать, опираясь только на словах чьих-то родственников. Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие достаточных данных. Решение о возбуждении уголовного дела принимает орган уголовного преследования, — отметил заместитель Генерального прокурора.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия можно прочитать по ссылке.



Приговор обвиняемым огласили в Талдыкоргане 5 июня. Все подсудимые были признаны виновными по всем предъявленным статьям.





