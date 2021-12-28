Будет ли новогодний салют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Городской штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алматы сообщает: в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в целях предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях, праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется», - проинформировали в акимате.

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал, что празднование Нового года в городе пройдёт скоромно из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в мире.

При этом в Алматы с 25 декабря до конца января запланировано более 60 различных по формату активностей, среди которых детские утренники, театральные постановки, концерты и другие.

Ранее мы писали о том, как украсили Алматы к Новому году.