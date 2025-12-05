Будет ли компенсация за погибшую домашнюю птицу в СКО
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов прокомментировал массовый падеж почти 7 тысяч голов домашней птицы в Кызылжарском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге в СЦК журналисты спросили, предусмотрена ли компенсация для владельцев погибших птиц.
Аким сообщил, что в 21 подворье пало 7 236 голов, большинство из них гуси (98%). Также среди павшей птицы есть индейки, утки и другая домашняя птица.
По словам акима, в соответствии с законом о ветеринарии материалы передали в Национальный референтный центр пр ветеринарии. Был установлен диагноз — пастереллез. Сейчас в селе работает областной отряд по борьбе с эпизоотиями. Проводятся необходимые мероприятия, уничтожено около 90% павшей птицы.
Как сообщил аким, в случае подтверждения пастереллеза компенсация законодательством не предусмотрена.
— Но у нас в практике было, когда тоже такой случай случился в селе Бугровое. Дано было поручение акиму района, чтобы он изыскал вместе с товаропроизводителями финансовые денежные средства, чтобы можно было возместить как и в Бугровом, так и в других населенных пунктах. Чтобы при диагнозе пастереллез возместить хотя бы 50% стоимости этой птицы, — сказал аким.