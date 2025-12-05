Будет ли компенсация за погибшую домашнюю птицу в СКО

На брифинге в СЦК журналисты спросили, предусмотрена ли компенсация для владельцев погибших птиц.

Аким сообщил, что в 21 подворье пало 7 236 голов, большинство из них гуси (98%). Также среди павшей птицы есть индейки, утки и другая домашняя птица.

По словам акима, в соответствии с законом о ветеринарии материалы передали в Национальный референтный центр пр ветеринарии. Был установлен диагноз — пастереллез. Сейчас в селе работает областной отряд по борьбе с эпизоотиями. Проводятся необходимые мероприятия, уничтожено около 90% павшей птицы.

Как сообщил аким, в случае подтверждения пастереллеза компенсация законодательством не предусмотрена.