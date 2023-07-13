Будет ли АЭС в Казахстане или нет: какие факторы нужно учесть перед строительством

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления «АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов высказал ряд опасений, связанных со строительством АЭС в Казахстане. Он также назвал факторы, которые могут затормозить его строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень много факторов для принятия решения: будет ли АЭС или нет. После того, как мы примем это решение, мы можем говорить о том, с каким производителем или вендором мы будем строить: будь это «Росатом» или какая-то другая компания. На сегодняшний день мы видим, что есть вопросы, связанные с местом расположения атомной электростанции. Нам необходимо понять и определиться по месту, так как есть ряд требований, в том числе по воде, экологии. Есть большой вопрос в Казахстане по воде: трансграничные реки, водоемы - с Балхашом вопросы, Каспий мелеет - есть вопросы трансграничных рек», - сказал Нурлан Жакупов в ходе пресс-конференции.

Глава «Самрук-Казына» отметил, что атомная электростанция – недешевое удовольствие, и стоимость станции исчисляется миллиардами, десятками миллиардов долларов.

«Какой должен быть тариф, чтобы эта АЭС окупилась? Потянем ли мы как государство такой тариф? Опять же мы все с вами пользуемся светом, заряжаем свои сотовые телефоны, выходим в интернет, смотрим телевизор. И если завтра мы, допустим, сделаем АЭС, то какая будет стоимость электроэнергии? Нужно брать в расчет все факторы. Здесь нам необходимо для себя понять: готовы ли мы позволить себе это недешевое удовольствие», - считает он.

По его словам, нужно принять взвешенное решение.

«Да, у нас есть дефицит. Если мы ее построим, гипотетически, она покроет этот дефицит, но строительство займет порядка 10 лет. Это огромные деньги. Кто за эту электроэнергию будет платить? Мы с вами, наши дети… Это взвешенное решение, здесь необходимо провести правильный анализ со всех точек зрения», - добавил Нурлан Жакупов.

Как отметил глава «Самрук-Казына», одно из требований при строительстве АЭС – наличие хорошего большого водоема.

«Я читаю отчеты. Каспий уже отходит, Балхаш мелеет. Если сейчас мы выберем одно, поставим АЭС, а через 10 лет вода еще на 10 метров отойдет, то что будет? Мы же работаем в той реальности, которая меняется. Как говорил Дарвин, выживает не сильнейший, а тот, кто быстрее всех адаптируется. Мы не можем принять решение: а давайте поставим, а ведь через 10 лет, когда ее построят, вдруг воды не будет? Также есть вопросы местного характера. Не все готовы, чтобы у них под боком стояла АЭС. Есть ряд больших вопросов, на которые нужно взвешенно ответить самим и потом принять решение», - добавил Нурлан Жакупов.

Ранее в кулуарах Правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, нет ли опасений, что такие же аварии, как на ТЭЦ, будут происходить на АЭС, которую планируют построить в стране. Также в Минэнерго рассказали, от чего зависит стоимость строительства АЭС.