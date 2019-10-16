Будем разбираться - МСХ о подорожании хлеба в Павлодаре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК Марат Оразаев высказался о подорожании хлеба в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Факт про то, что в Павлодаре подскочили цены на хлеб, выявлен только утром. Министерство будет с этим разбираться. Но я скажу, что цены на социальный хлеб в Казахстане меняться не будут. На сегодня средняя общереспубликанская цена - 76,1 тенге. Но в каждом регионе цены разные, так как учитываются расходы по доставке сырья. Но самая низкая цена в Северном Казахстане», - сказал он на праздновании дня хлеба в Алматы, который отмечается впервые.

По его словам в фонде из остатков прошлогоднего урожая сейчас имеется 5,1 миллиона тонн зерна.

Ранее в министерстве также отметили, что цена на социальный хлеб повышаться не будет.

После того, как в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Павлодаре социальный хлеб подорожал с 85 до 105 тенге, областное управление предпринимательства и торговли и городской акимат провели специальный мониторинг.