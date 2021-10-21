Будем беспощадно бороться с провокаторами конфликтов – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости жесткой борьбы с провокаторами конфликтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде регионов также наблюдается феномен внутренней эмиграции, когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности. Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов в казахстанское общество. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно, замалчивать эти проблемы нельзя. В противном случае это может привести к крайне нежелательным результатам, и мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

По словам Президента, проблемы развития регионов нужно рассматривать, прежде всего, с точки зрения исключительной важности достижения гармонии в этно-демографической сфере.

«С этим также связано последовательное повышение качества человеческого потенциала. Хочу также отметить, государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты. Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты – дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны», - заключил Глава государства.

Напомним, сегодня в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.