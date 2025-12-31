РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    БЦК оштрафован на 3,1 млн тенге за недостоверные данные

    Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оштрафовало Банк ЦентрКредит за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Банк ЦентрКредит
    Фото: Банк ЦентрКредит

    Как сообщили на сайте ведомства, административное правонарушение выразилось в недостоверном предоставлении банком в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.

    В отношении БЦК наложен административный штраф в размере 3,1 млн тенге. Срок уплаты штрафа установлен до 28 января 2026 года.

    Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что девять банков находятся в процессе ликвидации в Казахстане. По ним были отозваны лицензии в период с 2007 по 2021 год.

    Теги:
    Финансы Штрафы Банки АРРФР
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают