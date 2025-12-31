15:43, 31 Декабрь 2025 | GMT +5
БЦК оштрафован на 3,1 млн тенге за недостоверные данные
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оштрафовало Банк ЦентрКредит за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили на сайте ведомства, административное правонарушение выразилось в недостоверном предоставлении банком в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.
В отношении БЦК наложен административный штраф в размере 3,1 млн тенге. Срок уплаты штрафа установлен до 28 января 2026 года.
