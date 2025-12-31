БЦК оштрафован на 3,1 млн тенге за недостоверные данные

Как сообщили на сайте ведомства, административное правонарушение выразилось в недостоверном предоставлении банком в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.

В отношении БЦК наложен административный штраф в размере 3,1 млн тенге. Срок уплаты штрафа установлен до 28 января 2026 года.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что девять банков находятся в процессе ликвидации в Казахстане. По ним были отозваны лицензии в период с 2007 по 2021 год.