Брюссельский диалог: новая повестка Казахстана и Европы

22–23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Бельгию с официальным визитом. Значение этой поездки выходит далеко за рамки двусторонних отношений. Брюссель остается политическим центром Европейского союза, а Казахстан становится для Европы все более важным партнером в сфере логистики, энергетики и поставок критически важных минералов. Почему бельгийское направление приобретает для Астаны особое значение — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

На пересечении интересов Казахстана и Европы

Бельгию не всегда относят к числу ключевых европейских партнеров Казахстана. Однако значение этой страны для Астаны выходит далеко за рамки прямого взаимодействия между двумя государствами. Брюссель является политическим центром Европейского союза, где расположены основные институты ЕС, международные организации и крупнейшие отраслевые объединения. Поэтому сотрудничество с Бельгией фактически открывает Казахстану дополнительные возможности для взаимодействия с европейскими структурами и продвижения своих интересов на общеевропейском уровне.

Как отмечает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик, для Казахстана Брюссель представляет особый интерес именно как один из главных центров принятия решений в Европе.

— Бельгия геополитически является центром принятия решений в Европе. Здесь расположены основные институты ЕС, около 38 международных организаций и работают более 30 тысяч сотрудников европейских структур. Это делает Бельгию одним из ключевых центров политической и геополитической активности региона, — подчеркивает эксперт.

Фото из личного архива

Значение такого партнерства особенно возрастает сегодня, когда мировая экономика переживает масштабную трансформацию. Перестройка торговых цепочек, развитие новых транспортных маршрутов и растущий спрос Европы на стратегические ресурсы усиливают взаимный интерес Казахстана и Европейского союза. В этих условиях Бельгия становится для Астаны не только важным двусторонним партнером, но и своеобразным «окном» в европейскую политическую и экономическую систему.

От дипломатии к стратегическому партнерству

Дипломатические отношения между Казахстаном и Бельгией были установлены 25 августа 1992 года. Уже в 1993 году Казахстан открыл посольство в Брюсселе, а бельгийское дипломатическое представительство в республике начало работу в 2006 году.

За более чем три десятилетия сотрудничество вышло за рамки традиционного формата и сегодня все теснее интегрировано во взаимодействие Казахстана с Европейским союзом в целом.

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) с ЕС. Документ, вступивший в силу в 2020 году, охватывает 29 направлений — от торговли и инвестиций до транспорта, энергетики и цифровизации. Поэтому многие проекты между Астаной и Брюсселем сегодня фактически являются частью общей стратегии сотрудничества ЕС с Центральной Азией.

Высокий уровень политического диалога сохраняется на протяжении многих лет. В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Брюссель, где провел переговоры с Королем Бельгии Филиппом, премьер-министром Александром Де Кроо, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждения охватывали не только двусторонние вопросы, но и перспективы взаимодействия Казахстана с Европейским союзом в целом.

В последние годы интерес Европы к Центральной Азии заметно усилился. Если раньше регион рассматривался преимущественно как периферийное направление внешней политики ЕС, то сегодня он становится важным элементом долгосрочной европейской стратегии.

Причинами этого являются поиск новых транспортных маршрутов, необходимость диверсификации поставок сырья и растущий интерес к критически важным минералам, отмечает политолог Мурад Шамилов.

— После 2022 года значение Казахстана для европейских государств существенно возросло. Европа активно ищет новые транспортные маршруты и надежных поставщиков стратегических ресурсов. Казахстан оказался в уникальном положении. С одной стороны, республика становится ключевым звеном Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. С другой стороны, Казахстан располагает значительными запасами критически важных минералов, необходимых для цифровой и зеленой трансформации европейской экономики, — отмечает эксперт.

Экономика: цифры говорят сами за себя

Экономическое измерение сотрудничества подтверждает устойчивую динамику роста. По словам Лидии Пархомчик, если в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Бельгией составил около $456 млн, то по итогам 2025 года он вырос до $582 млн.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По данным Министерства торговли и интеграции РК, за январь–апрель 2026 года объем взаимной торговли достиг $179,5 млн, что на 1,5% больше, чем годом ранее. При этом экспорт Казахстана вырос на 10,1%, до $100,4 млн, тогда как импорт сократился на 7,7%, до $79 млн. В результате торговое сальдо улучшилось почти в четыре раза — с $5,6 млн до $21,4 млн.

Инфографика: Kazinform

Важной тенденцией становится постепенная диверсификация казахстанского экспорта. Если раньше основу поставок составляли преимущественно металлы и сырье, то сегодня все большую роль играет аграрная продукция. Особенно заметен рост экспорта льна, на который уже приходится около двух третей всех поставок Казахстана в Бельгию.

Инфографика: Kazinform

Одновременно меняется и структура импорта. Помимо машин и оборудования увеличиваются поставки высокотехнологичной продукции, фармацевтических товаров и продукции для промышленного сектора.

Инфографика: Kazinform

Однако главным фундаментом двусторонних отношений остаются инвестиции. По оценке Лидии Пархомчик, за годы независимости объем бельгийских инвестиций в экономику Казахстана приблизился к $15 млрд.

— Мы видим устойчивый интерес со стороны Бельгии. За последние десятилетия объем инвестиций достиг порядка 14 млрд долларов, а ежегодный приток составляет около 1 млрд долларов. Для Центральной Азии это весьма значительный показатель, который выступает важным стабилизирующим фактором двусторонних отношений, — отмечает эксперт.

Сегодня в Казахстане работают десятки предприятий с бельгийским участием в сферах химической промышленности, логистики, инфраструктуры, энергетики и водоочистки. При этом для бельгийского бизнеса Казахстан представляет интерес не только как самостоятельный рынок, но и как региональная площадка для работы со всей Центральной Азией.

Антверпен, Средний коридор и новая логистика Евразии

Если еще несколько лет назад сотрудничество Казахстана и Бельгии ассоциировалось прежде всего с инвестициями и политическим диалогом, то сегодня все большее значение приобретает транспортно-логистическое направление. Одним из показательных событий стала первая доставка казахстанской продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в бельгийский порт Антверпен.

— В начале года «KTZ Express» выполнила поставку по Транскаспийскому международному транспортному маршруту из Кызылорды через порт Актау, дальше в порт Алят, дальше в порт Поти и, наконец, по Средиземному морю в Бельгийский порт Антверпен, — сказала Лидия Пархомчик.

На первый взгляд речь идет лишь об одном коммерческом маршруте. Но его значение выходит далеко за рамки отдельной поставки. Антверпен входит в число крупнейших логистических узлов Европы, а Средний коридор постепенно превращается в одну из ключевых альтернатив традиционным маршрутам между Азией и Европой.

— Бельгия обладает уникальным опытом управления портовой инфраструктурой и международными логистическими сетями, которые могут быть востребованы в Казахстане, — подчеркивает Мурад Шамилов.

От урана к редкоземельным металлам

Наряду с логистикой перспективным направлением сотрудничества Казахстана и Европы становятся критически важные минералы. На фоне ускорения зеленого перехода и технологической трансформации Европейский союз стремится диверсифицировать источники поставок сырья, необходимого для производства аккумуляторов, микроэлектроники, оборудования для возобновляемой энергетики и другой высокотехнологичной продукции. В этом контексте значение Казахстана для Европы продолжает расти. Республика обладает крупными запасами стратегического сырья, является крупнейшей экономикой Центральной Азии и ключевым партнером ЕС в регионе.

Как отмечает Мурад Шамилов, особый интерес для европейских стран представляют критически важные минералы и редкоземельные металлы.

— Для Евросоюза вопрос надежности поставок такого сырья становится одним из ключевых элементов промышленной политики, — подчеркивает эксперт.

Фото: facebook.com/shamilovmurad

Отдельное значение сохраняет энергетическое сотрудничество. Казахстан остается крупнейшим производителем урана в мире, тогда как многие европейские государства рассматривают атомную энергетику как важный элемент обеспечения энергетической безопасности.

Поэтому сотрудничество Казахстана с европейскими партнерами, включая Бельгию, постепенно выходит за рамки традиционной торговли сырьем. Речь все чаще идет о долгосрочных проектах в сферах технологий, научных исследований, подготовки кадров, переработки сырья и ядерной безопасности.

Гуманитарное сотрудничество

Значимым дополнением к политическому и экономическому взаимодействию Казахстана и Бельгии выступает гуманитарное сотрудничество. Важную роль в этом процессе играют общественные, экспертные и культурные контакты, укрепляющие взаимопонимание между странами.

В марте в Брюсселе был запущен проект Shanyraq Dialogues — диалоговая платформа для обмена мнениями между представителями государственных структур, экспертного сообщества и гражданского общества по вопросам, связанным с Казахстаном.

Платформа стала важным шагом в укреплении диалога и доверия между Казахстаном и европейскими партнерами, расширяя взаимодействие на экспертном и общественном уровнях.

Фестиваль Shanyraq Fest, прошедший 8–11 апреля 2026 года в Брюсселе, стал первым фестивалем казахской культуры в Бельгии. В программе приняли участие более 40 казахстанских артистов, а также были представлены фольклор, классическая и народная музыка.

Главным событием стал концерт «Музыкальный мост из Астаны в Брюссель», прошедший в мэрии Сен-Жиля. В рамках фестиваля Казахстан также передал инструмент жетіген в Королевский музей музыкальных инструментов Бельгии, подчеркнув культурный обмен между странами.

Фото: gov.kz

Новые акценты в отношениях Астаны и Брюсселя

Бельгия занимает особое место в европейской архитектуре не только как страна, но и как один из центров принятия решений ЕС, что усиливает ее значение для внешнеполитических партнеров. На этом фоне отношения Казахстана и Бельгии постепенно выходят за рамки классической модели взаимодействия и становятся частью более широкой европейской стратегии взаимодействия с Центральной Азией.

Как отмечает Мурад Шамилов, Казахстан все чаще воспринимается в Европе как самостоятельный региональный игрок и ключевой партнер ЕС в Центральной Азии.

Именно поэтому предстоящий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Бельгию приобретает стратегическое значение. Он проходит на фоне перестройки мировой торговли, изменения логистических маршрутов и усиления конкуренции за доступ к критически важным ресурсам.

В этих условиях развитие сотрудничества между Астаной и Брюсселем все больше определяется не только объемами торговли, но и совместным участием в формировании новой экономической архитектуры Евразии — от транспортных коридоров и инвестиций до технологий и энергетической безопасности.

Ранее Акорда сообщала, что 22–23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель.