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Бруцеллез выявили в двух селах Туркестанской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Ноября 2022, 03:25
Бруцеллез выявили в двух селах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В двух аулах Казыгуртского района Туркестанской области выявили бруцеллез. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что 7 инфицированных коров и больше 30 овец оказались заражены бруцеллезом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Животных отправили на убой. Их владельцам выплатят компенсацию. Установлены ограничительные меры в 17 домах населенных пунктов. Бруцеллез среди людей не выявлен.

«В крупном хозяйстве, где обнаружили очаг инфекции, содержатся 155 голов крупного рогатого скота, около тысячи овец и больше сотни лошадей. Весь скот пока будет содержаться на подворье. Выпас разрешат только при получении отрицательного анализа, который проведут дважды», — сообщили в управлении ветеринарии Туркестанской области.

Еще 5 бруцеллезных коров и больше 20 овец выявили в Сарыагашском районе. Если количество больного скота будет расти, населенные пункты закроют на карантин.

В Туркестанской области за последние 10 месяцев зарегистрировано 76 случаев заболевания скота бруцеллезом. Бруцеллы устойчивы во внешней среде. В воде они могут сохраняться более двух месяцев, в молоке – 40 дней, в брынзе - два месяца, в сыром мясе – три месяца, а в шерсти – до четырех месяцев. Они погибают при нагревании и под воздействием дезинфицирующих веществ. От больного человека к здоровому они не передаются, но источником заражения могут стать домашние животные.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области с начала года 323 головы крупного рогатого скота направлены на санитарный убой из-за бруцеллеза.

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