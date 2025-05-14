BRT по Райымбека в Алматы: какие участки охвачены ремонтом

По данным акимата, работы проводятся на следующих участках:

от проспекта Райымбека, 348/1 до проспекта Райымбека, 451А (Ауэзовский район);

от моста улицы Розыбакиева до улицы Брюсова (на аллее);

от улицы Крылова до улицы Брюсова (по северной стороне проспекта);

от моста улицы Розыбакиева до улицы Тургут Озала;

от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева по южной стороне и по северной стороне после Тлендиева;

от улицы Байзакова до улицы Галилея (по северной стороне);

от проспекта Райымбека, 206 в/2 до проспекта Райымбека, 206 (по южной стороне);

от проспекта Райымбека, 193 до улицы Торетая, 2 захватив участок «Верблюды Жетысу» (по северной части);

от проспекта Райымбека, 172 до проспекта Райымбека 174/2 (по южной части);

от улицы Панфилова до улицы Абылай хана (по южной стороне);

от улицы Чайковского до проспекта Желтоксана (по южной стороне).

По данным акимата, на этих участках ведутся работы по установке тротуарного бордюра, демонтажу асфальтового покрытия на автобусной полосе, а также замене бортовых камней проезжей части. Все это проводится в рамках благоустройства территории — здесь появятся новые пешеходные и велодорожки, зоны отдыха и озеленённые пространства.

Отмечается, что демонтаж и расчистка участков будут проводиться с 12 по 18 мая.

Ранее алматинцев предупредили, что с 5 по 12 мая на проспекте Райымбека пройдут работы по обновлению городской территории. Жителей попросили заранее планировать маршрут передвижения и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Отметим, что на проспекте Райымбека батыра в Алматы началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов — линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.