Благоустройство проспекта Райымбека: алматинцев предупредили о пробках
С 5 по 12 мая на проспекте Райымбека проводятся работы по обновлению территории, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате города, работы будут проводиться на нескольких участках:
Первый участок начинается с проспекта Райымбека, 348/1 до проспекта Райымбека 451А, Ауэзовский район (по южной и северной стороне параллельно).
- Снимается старое асфальтовое покрытие на территории парковки БЦ «Aspara » и БЦ «Zeinet» — площадь 1500 квадратных метров;
- Демонтируется гранитный бордюр — 500 погонных метров;
- Производится монтаж гранитного бордюра — 400 погонных метров;
- Производится монтаж поребрика — 300 погонных метров.
— Мы освобождаем пространство для устройства пешеходных зон, велодорожек, озеленения, — отметили в пресс-службе акимата.
Кроме того, на аллее бульвара проспекта Райымбек батыра — от моста по улице Розыбакиева до улицы Брюсова (с северной стороны) — запланирован монтаж тротуарного гранитного бордюра и поребрика протяженностью 700 погонных метров. В рамках работ будет снят растительный слой толщиной 20 сантиметров объемом 240 кубометров, после чего начнется устройство основания под укладку брусчатки на площади 1300 квадратных метров.
Третий участок — от моста по улице Розыбакиева до реки Большая Алматинка (по северной стороне) планируется монтаж тротуарного бетонного бордюра и поребрика протяженностью 1500 погонных метров.
— В рамках работ будет снят растительный слой толщиной 20 сантиметров объемом 200 кубометров, а также демонтирован старый гранитный бордюр протяженностью 180 погонных метров, — уточнили в акимате.
На четвертом участке — от улицы Байзакова до улицы Галилея в западном направлении и от памятника Райымбек батыра до улицы Байзакова в восточном направлении — стартуют работы по установке поребриков протяженностью 660 погонных метров.
— Будет снят растительный слой толщиной 20 сантиметров объемом 170 кубических метров и начато устройство основания под брусчатку на площади 1200 квадратных метров, — добавили в ведомстве.
5-й участок — от проспекта Райымбека, 193 до улицы Торетая, 2, включая участок возле «Верблюды Жетысу» (по северной стороне):
- Демонтаж старого асфальтового покрытия на площади 1500 квадратных метров.
- Демонтаж тротуарного бордюра и поребрика протяжённостью 507 погонных метров.
6-й участок — от проспекта Райымбека, 172 до проспекта Райымбека, 174/2 (по южной стороне):
- Демонтаж гранитного тротуарного бордюра общей длиной 250 погонных метров.
7-й участок — тротуар от проспекта Райымбека, 173 до проспекта Райымбека, 115 (по южной стороне). Планируется:
- Демонтаж асфальтового покрытия на проезжей части автобусной полосы — 1000 квадратных метров.
- Демонтаж тротуарного бордюра — 340 погонных метров.
- Срезка растительного слоя толщиной 20 см — объём 1500 кубометров.
- Демонтаж бортовых камней проезжей части — 870 погонных метров.
- Установка нового бортового камня — 170 погонных метров.
Отмечается, что все демонтированные бордюры после экспертизы и заключения будут восстановлены и использованы повторно в проекте реконструкции проспекта Райымбек батыра.
Все работы по монтажу, демонтажу и расчистке участка будут проходить с 5 по 12 мая. Жителей просят планировать маршруты заранее, на период реконструкции возможны небольшие ограничения.
По данным акимата, работы проводятся с несколькими важными целями:
- Формирование улицы как комфортного общественного пространства, соединяющего ключевые точки притяжения и пешеходные маршруты;
- Повышение взаимодействия между общественными зонами и функциями прилегающих зданий;
- Создание условий для проведения городских культурных мероприятий на открытых пространствах;
- Обеспечить приоритет пешеходов, безопасность и доступность всех соединяющих узлов для всех категорий людей, а в особенности для детей и лиц с инвалидностью;
- Связать пешеходные зоны с основными территориями парковок и гаражей с целью оптимизации процесса передвижения пешком;
- Организация скамеечных зон на улицах и в общественных пространствах с комфортабельным микроклиматом;
- Свести к минимуму высотные перепады улиц, тротуаров и модернизировать все пешеходные переходы;
- Сохранить и развить зеленые насаждения.
Отметим, что на проспекте Райымбека батыра в Алматы началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов — линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.