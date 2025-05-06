Благоустройство проспекта Райымбека: алматинцев предупредили о пробках

Как сообщили в акимате города, работы будут проводиться на нескольких участках:

Первый участок начинается с проспекта Райымбека, 348/1 до проспекта Райымбека 451А, Ауэзовский район (по южной и северной стороне параллельно).

Снимается старое асфальтовое покрытие на территории парковки БЦ «Aspara » и БЦ «Zeinet» — площадь 1500 квадратных метров;

Демонтируется гранитный бордюр — 500 погонных метров;

Производится монтаж гранитного бордюра — 400 погонных метров;

Производится монтаж поребрика — 300 погонных метров.

— Мы освобождаем пространство для устройства пешеходных зон, велодорожек, озеленения, — отметили в пресс-службе акимата.

Кроме того, на аллее бульвара проспекта Райымбек батыра — от моста по улице Розыбакиева до улицы Брюсова (с северной стороны) — запланирован монтаж тротуарного гранитного бордюра и поребрика протяженностью 700 погонных метров. В рамках работ будет снят растительный слой толщиной 20 сантиметров объемом 240 кубометров, после чего начнется устройство основания под укладку брусчатки на площади 1300 квадратных метров.

Третий участок — от моста по улице Розыбакиева до реки Большая Алматинка (по северной стороне) планируется монтаж тротуарного бетонного бордюра и поребрика протяженностью 1500 погонных метров.

— В рамках работ будет снят растительный слой толщиной 20 сантиметров объемом 200 кубометров, а также демонтирован старый гранитный бордюр протяженностью 180 погонных метров, — уточнили в акимате.

На четвертом участке — от улицы Байзакова до улицы Галилея в западном направлении и от памятника Райымбек батыра до улицы Байзакова в восточном направлении — стартуют работы по установке поребриков протяженностью 660 погонных метров.

— Будет снят растительный слой толщиной 20 сантиметров объемом 170 кубических метров и начато устройство основания под брусчатку на площади 1200 квадратных метров, — добавили в ведомстве.

5-й участок — от проспекта Райымбека, 193 до улицы Торетая, 2, включая участок возле «Верблюды Жетысу» (по северной стороне):

Демонтаж старого асфальтового покрытия на площади 1500 квадратных метров.

Демонтаж тротуарного бордюра и поребрика протяжённостью 507 погонных метров.

6-й участок — от проспекта Райымбека, 172 до проспекта Райымбека, 174/2 (по южной стороне):

Демонтаж гранитного тротуарного бордюра общей длиной 250 погонных метров.

7-й участок — тротуар от проспекта Райымбека, 173 до проспекта Райымбека, 115 (по южной стороне). Планируется:

Демонтаж асфальтового покрытия на проезжей части автобусной полосы — 1000 квадратных метров.

Демонтаж тротуарного бордюра — 340 погонных метров.

Срезка растительного слоя толщиной 20 см — объём 1500 кубометров.

Демонтаж бортовых камней проезжей части — 870 погонных метров.

Установка нового бортового камня — 170 погонных метров.

Отмечается, что все демонтированные бордюры после экспертизы и заключения будут восстановлены и использованы повторно в проекте реконструкции проспекта Райымбек батыра.

Все работы по монтажу, демонтажу и расчистке участка будут проходить с 5 по 12 мая. Жителей просят планировать маршруты заранее, на период реконструкции возможны небольшие ограничения.

По данным акимата, работы проводятся с несколькими важными целями:

Формирование улицы как комфортного общественного пространства, соединяющего ключевые точки притяжения и пешеходные маршруты;

Повышение взаимодействия между общественными зонами и функциями прилегающих зданий;

Создание условий для проведения городских культурных мероприятий на открытых пространствах;

Обеспечить приоритет пешеходов, безопасность и доступность всех соединяющих узлов для всех категорий людей, а в особенности для детей и лиц с инвалидностью;

Связать пешеходные зоны с основными территориями парковок и гаражей с целью оптимизации процесса передвижения пешком;

Организация скамеечных зон на улицах и в общественных пространствах с комфортабельным микроклиматом;

Свести к минимуму высотные перепады улиц, тротуаров и модернизировать все пешеходные переходы;

Сохранить и развить зеленые насаждения.

Отметим, что на проспекте Райымбека батыра в Алматы началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов — линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.