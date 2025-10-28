Бродячие собаки нападают на домашний скот в СКО

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области участились случаи нападения бродячих собак на домашний скот и птицу.

Житель села Бесколь, вернувшись вечером с работы, обнаружил в своём дворе мёртвую овцу.

- Двор у нас огорожен высоким забором. Не представляю, как они смогли туда проникнуть. Бродячие собаки напали на овцу, разорвали ее и вспороли живот, - рассказал мужчина.

Пострадал и другой житель села Бесколь - Серикбай Жамансалимов. По его словам, бездомные животные проникли в его хозяйственный двор и загрызли 44 курицы.

- Я живу в этом селе уже много лет, но только в этом году бродячие собаки начали доставлять серьёзное беспокойство. Я обратился с заявлением в районный отдел полиции, однако никаких результатов нет. Число бездомных собак увеличивается. Сегодня они нападают на домашнюю птицу и скот, а кто даст гарантию, что завтра они не набросятся на людей? - говорит Серикбай Жамансалимов.

Подобные случаи в Бесколе уже происходили и ранее: бродячие собаки проникали во дворы сельчан и уничтожали домашнюю птицу - у одной семьи погибло 70 голов, у другой - 250.

Согласно информации управления ветеринарии Северо-Казахстанской области, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными», численность бездомных собак и кошек регулируется путём их отлова, стерилизации, чипирования, вакцинации и последующего возвращения в естественную среду обитания.

- В Кызылжарском районе пока отсутствуют пункты временного содержания бездомных животных, поэтому в настоящее время разместить их негде. Акимат района выделил земельный участок в селе Ольшанка для строительства пункта временного содержания на 110 собак. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация, - сообщили специалисты управления.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что за нарушение правил содержания и выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 407-2 Кодекса об административных правонарушениях.

