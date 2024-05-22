БРК профинансирует проекты АПК на сумму 1,2 трлн тенге

АО «Банк Развития Казахстана» проанализированы приоритетные направления развития сельского хозяйства, среди которых глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства, строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства. Об этом Премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову в ходе рабочего совещания доложил председатель правления банка Марат Елибаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

Марат Елибаев доложил о готовности БРК в сотрудничестве с банками второго уровня и другими финансовыми институтами обеспечить финансирование реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму 1 трлн 220 млрд тенге.

В настоящее время банк приступил к рассмотрению новых проектов отечественных инвесторов.

Глава Правительства Олжас Бектенов поручил руководству банка в приоритетном порядке рассматривать инвестиционные проекты, нацеленные на обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение и увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции.

Фото: Primeminister.kz

БРК уже имеет опыт реализации проектов в агропромышленном секторе. Среди них строительство птицефабрики мясного направления в Акмолинской области, строительство и модернизация заводов по переработке масличных культур. Также при финансировании БРК в Туркестанской области начато строительство крупнейшего в стране тепличного комплекса, запуск первого этапа которого планируется следующем году.