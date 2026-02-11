Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн

Сумма сделки между Бритни Спирс и Primary Wave составила около 200 млн долларов.

Бритни Спирс, чей дебютный альбом вышел в 1999 году, является автором культовых хитов, в том числе «Oops!.. I Did It Again!», «…Baby One More Time», «Gimme More», «Circus» и «Not A Girl, Not Yet A Woman».

44-летняя поп-звезда избавилась от опеки в 2021 году, которая длилась 13 лет. В своих мемуарах 2023 года «Женщина во мне» Бритни Спирс подробно описала, как другие контролировали все аспекты ее жизни. За первую неделю после выхода книги в США было продано 1,1 млн экземпляров, а позже компания Universal Pictures объявила, что приобрела права на ее экранизацию.

Бритни Спирс — одна из нескольких известных артисток, которые в последние годы продали свои каталоги. Так, Боб Дилан передал права на свои музыкальные записи Sony Music Entertainment в 2022 году, а весь каталог — Universal Music Group в 2020 году и Брюс Спрингстин продал Sony Music свой каталог примерно за 500 млн долларов в 2021 году.

Primary Wave владеет правами на музыку Стиви Никса, а также на произведения Принса и Бигги Смоллса, согласно информации на их сайте, где также отмечается, что «среди песен, представленных Primary Wave, более 1000 синглов, попавших в топ-10, и более 400 хитов, занявших первое место».

