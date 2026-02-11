РУ
    16:25, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн

    Знаменитая поп-звезда Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн
    Фото: nationaltoday.com

    Сумма сделки между Бритни Спирс и Primary Wave составила около 200 млн долларов.

    Бритни Спирс, чей дебютный альбом вышел в 1999 году, является автором культовых хитов, в том числе «Oops!.. I Did It Again!», «…Baby One More Time», «Gimme More», «Circus» и «Not A Girl, Not Yet A Woman».

    44-летняя поп-звезда избавилась от опеки в 2021 году, которая длилась 13 лет. В своих мемуарах 2023 года «Женщина во мне» Бритни Спирс подробно описала, как другие контролировали все аспекты ее жизни. За первую неделю после выхода книги в США было продано 1,1 млн экземпляров, а позже компания Universal Pictures объявила, что приобрела права на ее экранизацию.

    Бритни Спирс — одна из нескольких известных артисток, которые в последние годы продали свои каталоги. Так, Боб Дилан передал права на свои музыкальные записи Sony Music Entertainment в 2022 году, а весь каталог — Universal Music Group в 2020 году и Брюс Спрингстин продал Sony Music свой каталог примерно за 500 млн долларов в 2021 году.

    Primary Wave владеет правами на музыку Стиви Никса, а также на произведения Принса и Бигги Смоллса, согласно информации на их сайте, где также отмечается, что «среди песен, представленных Primary Wave, более 1000 синглов, попавших в топ-10, и более 400 хитов, занявших первое место».

    Ранее сообщалось о цифровизации авторских прав в Казахстане.

    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
