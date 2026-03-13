Британцы хотят видеть на банкнотах животных, а не исторических личностей

Банкноты фунтов стерлингов, выпускаемые Банком Англии, вскоре будут украшены изображениями дикой природы, а не исторических деятелей как сейчас. Такое решение принято после общественного обсуждения дизайна следующей серии валюты.

На реверсе нынешних банкнот изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчиль (£5), английская писательница Джейн Остин (£10), художник-пейзажист Уильям Тернер (£20) и математик, разгадавший нацистские коды во время Второй мировой войны, Алан Тьюринг (£50).

В прошлом году Банк Англии провел общественные консультации по поводу изображений на банкнотах. Как сообщили в регуляторе, из 44 тыс полученных ответов около 60% респондентов хотели бы видеть на купюрах природу больше, чем архитектуру и достопримечательности, исторических деятелей, искусство, культуру и спорт, инновации и значимые исторические события.

Банк Англии добавил, что летом проведет вторую общественную консультацию, чтобы собрать мнения о том, каких именно представителей дикой природы люди хотели бы видеть на банкнотах. Короткий список будет составлен группой экспертов по дикой природе.

Великобритании обитает множество животных: олени, лисы, барсуки, бобры, белки, выдры и тюлени. Богат и мир птиц — здесь можно встретить лебедей, чаек на побережьях, зимородков у рек, певчих дроздов, малиновок и сов.

Новые банкноты поступят в обращение лишь через несколько лет. На лицевой стороне купюр всех номиналов по-прежнему будет изображен британский король. Самой крупной банкнотой, выпускаемой Банком Англии, остается купюра номиналом £50.

— Основная причина введения новой серии банкнот — повышение устойчивости к подделкам, но это также дает возможность отметить разные аспекты жизни Великобритании. Природа — отличный выбор с точки зрения проверки подлинности банкнот и позволяет нам показать богатую и разнообразную дикую природу Великобритании в следующей серии банкнот, — приводятся слова главного кассира Банка Англии Виктории Клеланд.

Банк Англии выпускает банкноты с момента своего основания в 1694 году. До 1920-х годов все банкноты имели односторонний каллиграфический дизайн. Многоцветные графические оформления были введены в конце 1920-х годов. Исторические личности начали изображаться на банкнотах в 1970 году.

Хотя использование наличных в Великобритании за последнее десятилетие сократилось, они по-прежнему остаются предпочтительным способом оплаты примерно для 15% людей.

Ранее в Сирии представили новые банкноты.