Британский теневой министр иностранных дел не исключил визит в Казахстан

Парламентские выборы в Великобритании состоялись 4 июля. В преддверии выборов теневой министр иностранных дел от британской Лейбористской партии Дэвид Лэмми в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform не исключил визит в Казахстан в случае назначения главой МИД Великобритании.

Дэвид Лэмми, который ожидает возглавить британский МИД, уже посещал Казахстан в качестве министра высшего образования в 2009 году и не исключает возможность вернуться в нашу страну в новой роли.

- Я знаю, что Дэвид Кэмерон недавно посетил регион. Я возьму у него руководство международными делами, если мы победим. Я уже был в Казахстане раньше в качестве министра высшего образования в конце прошлого (лейбористского - прим. ред.) правительства. Посмотрим, если я туда вернусь в несколько иной роли, - сказал Лэмми, отвечая на вопрос агентства Kazinform в преддверии парламентских выборов.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании состоялись 4 июля. Согласно экзит-полам, Лейбористская партия одержала уверенную победу. Лидер лейбористов Кир Стармер станет новым премьер-министром и сформирует правительство, как ожидается, с Дэвидом Лэмми на посту главы британского внешнеполитического ведомства.

Отметим, в парламентских государствах оппозиционные партии создают внутри партии теневое правительство, где партийные лидеры заранее распределяют министерские портфели и должности в ожидании прихода партии к власти.