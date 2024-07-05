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    13:31, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Кир Стармер станет новым премьер-министром Великобритании

    Кир Стармер станет новым премьер-министром
    Фото: bbc.co.uk

    Лейбористы одержали убедительную победу на Всеобщих выборах в Великобритании, в результате чего Кир Стармер станет новым премьер-министром, сообщает Казинформ.

    Консерваторы потерпели катастрофическое поражение, продемонстрировав худшие результаты за всю историю своего 14-летнего пребывания у власти.

    «Перемены начинаются сейчас», - заявил Кир Стармер, в то время как Риши Сунак признал, что Британия вынесла «отрезвляющий вердикт».

    Выступая в Royal Festival Hall в Лондоне, Стармер отметил, что люди почувствуют облегчение после победы Лейбористов и поражения Тори.

    - Тяжесть свалилась с плеч, бремя наконец-то снято, - сказал он.

    Выступая на митинге, он пообещал «эпоху национального обновления», и пообещал, что Лейбористы «начнут восстанавливать страну». Он также признал, что путь к переменам будет нелегким.

    Риши Сунак взял на себя ответственность за результаты консервативного правительства на выборах.

    Теги:
    В мире Выборы Великобритания Мировые новости
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
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