Кир Стармер станет новым премьер-министром Великобритании

Лейбористы одержали убедительную победу на Всеобщих выборах в Великобритании, в результате чего Кир Стармер станет новым премьер-министром, сообщает Казинформ.

Консерваторы потерпели катастрофическое поражение, продемонстрировав худшие результаты за всю историю своего 14-летнего пребывания у власти.

«Перемены начинаются сейчас», - заявил Кир Стармер, в то время как Риши Сунак признал, что Британия вынесла «отрезвляющий вердикт».

Выступая в Royal Festival Hall в Лондоне, Стармер отметил, что люди почувствуют облегчение после победы Лейбористов и поражения Тори.

- Тяжесть свалилась с плеч, бремя наконец-то снято, - сказал он.

Выступая на митинге, он пообещал «эпоху национального обновления», и пообещал, что Лейбористы «начнут восстанавливать страну». Он также признал, что путь к переменам будет нелегким.

Риши Сунак взял на себя ответственность за результаты консервативного правительства на выборах.