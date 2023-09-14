Британский чиновник ушел в отставку после заявлений про Талибан

Глава комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд ушел в отставку через два месяца после того, как призвал Великобританию пересмотреть свой подход к «Талибану», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Британский парламентарий посетил Афганистан летом и в видеоролике, опубликованном в июле в микроблоге «Х» (ранее Twitter), а также в своей статье для Telegraph заявил, что после вывода возглавляемой НАТО коалиции ситуация с безопасностью в стране улучшилась, коррупция практически исчезла, а торговля наркотиками прекратилась.

Политик раскритиковал Запад за стратегические ошибки, призвал пересмотреть дипломатический подход к Кабулу и открыть посольство Великобритании в Афганистане.

Эти заявления вызвали возмущение со стороны депутатов, экспертов и правозащитников. Представитель премьер-министра также выразил несогласие с оценками Тобиаса Эллвуда. Вскоре депутат извинился за свой пост, который затем был уделен.

В среду стало известно, что Тобиас Эллвуд, который в 2017-2019 годах занимал пост заместителя министра обороны Великобритании, сложил с себя полномочия председателя комитета по обороне Палаты общин, чтобы избежать возможного голосования по вотуму недоверия.

«С большим сожалением я подал заявление об отставке с поста председателя комитета по обороне, - написал он в микроблоге. - Плохая коммуникация летом, когда я призвал к более активному международному участию в Афганистане, по понятным причинам подвергнута критике и плохо отразилась на работе комитета».

«Хотя я считаю, что сохранил поддержку большинства членов комитета, если в зале не все поддерживают председателя, то его динамика и эффективность просто не будут такими же и это будет отвлекать внимание», - отметил политик, занимавший пост главы влиятельного комитета британского парламента с начала 2020 года.