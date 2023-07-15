Британские парламентарии обсудили сотрудничество с Казахстаном

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Депутат Палаты общин Великобритании Дэниел Кавчински в ходе дебатов на тему сотрудничества Великобритании с Монголией поделился своими впечатлениями о поездке в Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале года я был в Казахстане в качестве наблюдателя за выборами в Астане. Пока я там находился, министр иностранных дел (Великобритании Джеймс Клеверли - прим. ред.) посетил Астану и подписал ряд важных соглашений с этой чрезвычайно важной демократической страной», - заявил Дэниел Кавчински, представляющий правящую Консервативную партию.

На его взгляд, Казахстан, обладающий значительными запасами критически важных полезных ископаемых, острую нехватку которых сегодня ощущает британская промышленность, уверенно продвигается к демократии и верховенству закона.

«На меня произвело впечатление то, что я увидел будучи наблюдателем на выборах в Астане. Монголия и Казахстан расположены бок о бок друг с другом и это «восхитительные цветы», которые нам необходимо «поливать», лелеять и помогать внедрять правила, основанные на демократии и свободе», - считает британский депутат.