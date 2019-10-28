Британские инвесторы заинтересованы в развитии Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и инвестиционные возможности были обсуждены на полях Казахстанско-британского инвестиционного форума «Kazakhstan Global Investment Forum 2019», прошедшего в Лондоне и организованным «FT Live Events». В работе форума приняли участие более 400 делегатов, корпоративных инвесторов Великобритании и других стран. Делегацию Туркестанской области, в которую вошли руководители «Turkistan invest», управляющих компаний СЭЗ «Turkistan» и индустриальной зоны «Turkistan» возглавил заместитель акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Меиржан Мырзалиев отметил, что в Туркестанской области предусмотрен целый ряд привилегий для инвесторов, которые должны способствовать созданию благоприятных условий и привлечению инвестиций в регион. Вместе с тем, по его словам, сегодня древний Туркестан, сохраняя свой исторический облик, превращается в современный красивый город, и тем самым привлекает все больше зарубежных туристов.





Отметим, делегация из Туркестанской области провела более 25 встреч с ведущими корпоративными инвесторами в сферах АПК, строительства, туризма и ВИЭ. В рамках мероприятия Специальная экономическая зона «TURKISTAN» была награждена премией «Global Free Zones of the Year 2019» за создание лучшей свободной экономической зоны.

Кроме того, достигнута договоренность с изданием Financial Times о дальнейшем развитии сотрудничества и реализации ряда проектов в регионе. По итогам форума запланирован ответный визит британских инвесторов и туристов в целях ознакомления с регионом и укрепления торгово-экономических связей между сторонами.















