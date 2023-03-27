Британская полиция заставляет детей раздеваться при обысках

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британская полиция при проведении обысков заставляет 8-летних детей раздеваться, а чернокожие подвергаются обыску в 6 раз чаще, чем их ровесники. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена Великобритании Рейчел де Соуза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Офис уполномоченного по правам ребенка выяснил, что в 2018-2022 годах в Англии и Уэльсе обыскано с полным раздеванием 2 847 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Некоторых из них полицейские заставили обнажиться внутри полицейских фургонов, в школах и общественных местах.

«Я публикую еще один никогда ранее не публиковавшийся анализ обысков детей с раздеванием, проведенных полицией в соответствии с их полномочиями по задержанию и обыску по всей Англии и Уэльсу. Он показывает, что это не изолированная проблема в Лондоне. По всей Англии и Уэльсу полиция обыскивает детей с раздеванием в рамках задержания и обыска, есть свидетельства того, что такая практика вызывает глубокое беспокойство», - сказала Рейчел де Соуза.

52% обысков с полным раздеванием проводились без надлежащего присутствия взрослых, что является требованием закона, за исключением случаев, когда существует серьезная угроза жизни или благополучию ребенка.

«Мои выводы включают доказательства широко распространенного несоблюдения установленных законом гарантий защиты детей, в том числе отсутствие взрослых в более чем половине случаев обыска и обыска с раздеванием, проводимых в школах, полицейских автомобилях и на виду у всех», - добавила омбудсмен.

Особую обеспокоенность вызывает непропорционально большое число чернокожих детей, которых обыскивают в шесть раз чаще, чем их ровесников. Самому младшему ребенку, подвергшемуся обыску с полным раздеванием, было 8 лет.

Обвинения в адрес британских правоохранителей в последнее время участились. На прошлой неделе член Палаты лордов Луиза Кейси представила обзор стандартов поведения и внутренней культуры в Службе столичной полиции, который свидетельствует о распространенном расизме, сексизме и женоненавистничестве среди стражей порядка Лондона.

Ранее стало известно, что в Англии и Уэльсе свыше 1,3 тысяч полицейских подозреваются в совершении преступлений.