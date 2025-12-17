Британская компания BAE Systems планирует продать свою долю в Air Astana

Подробная информация о сделке содержится в соответствующих публичных раскрытиях.



Компания BAE Systems является ключевым партнёром Air Astana с момента основания. Группа была создана в 2001 году как совместное предприятие Республики Казахстан и BAE Systems. В рамках IPO 2024 года BAE Systems сократила свою долю до 16,95% и с тех пор остается акционером, поддерживающим авиакомпанию, и состоит членом совета директоров.

— Мы признаём, что Группа больше не является основным активом в контексте более широкой деятельности BAE Systems, и приветствуем появление новых акционеров в составе Группы на этом важном этапе её развития. Мы также отмечаем увеличение свободного обращения акций в результате продажи. Недавно Air Astana объявила о двух крупнейших заказах на воздушные суда в истории Группы, что отражает уверенность в перспективах роста нашего региона, — отметили в Air Astana.

В ноябре Air Astana опубликовала результаты за первые 9 месяцев 2025 года, которые продемонстрировали устойчивые операционные показатели на фоне значительного роста выручки и провозных емкостей. Общая выручка увеличилась на 10,1%, до 1 096,8 млн долларов США, а EBITDAR вырос на 3,5%, до 262,2 млн долларов США (маржа 23,9%). Подробная информация о результатах доступна по ссылке.



Air Astana также прокомментировала авиаинцидент рейса KC 851, выполнявшего маршрут Алматы – Астана.