Британия готовит к депортации в Руанду первых мигрантов

Британские власти намерены высылать в Руанду незаконно прибывших мигрантов без рассмотрения их прошений об убежище. До конца года планируется выдворить в восточноафриканскую страну 5700 нелегалов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на DW.

В Великобритании задержаны первые нелегальные мигранты, подлежащие высылке в Руанду, сообщило министерство внутренних дел в Лондоне в среду, 1 мая. Ведомство назвало этот шаг «еще одной крупной вехой» плана, согласно которому незаконно въехавшие в страну мигранты впредь будут выдворяться в Руанду.

В сообщении британского МВД говорится, что по всей стране проводятся рейды по задержанию нелегалов. Министерство обнародовало фото и видео людей в наручниках, которых сажают в автомобили. Глава МВД Джеймс Клеверли сообщил, что его ведомство работает над тем, чтобы «быстро задержать тех, кто не имеет права пребывать здесь, с тем чтобы можно было начать вылеты в Руанду».

Выдворение без рассмотрения ходатайств об убежище

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует впредь выдворять в Руанду всех нелегально прибывших мигрантов независимо от страны происхождения без рассмотрения их ходатайств об убежище. Для этого Руанда была объявлена безопасной третьей страной. В целом, британские власти планируют до конца года выслать в Руанду 5700 нелегалов.

Согласно новой модели, прошения об убежище впредь будут рассматриваться правительством Руанды в Кигали. В случае одобрения ходатайства мигрант получит право на жительство в Руанде и не сможет вернуться в Великобританию. Британские власти планируют приступить к депортациям до июля.