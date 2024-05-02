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    21:50, 01 Май 2024 | GMT +6

    Британия готовит к депортации в Руанду первых мигрантов

    мигранты
    Фото: Jordan Pettitt/PA Wire/empics/picture alliance

    Британские власти намерены высылать в Руанду незаконно прибывших мигрантов без рассмотрения их прошений об убежище. До конца года планируется выдворить в восточноафриканскую страну 5700 нелегалов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на DW.

    В Великобритании задержаны первые нелегальные мигранты, подлежащие высылке в Руанду, сообщило министерство внутренних дел в Лондоне в среду, 1 мая. Ведомство назвало этот шаг «еще одной крупной вехой» плана, согласно которому незаконно въехавшие в страну мигранты впредь будут выдворяться в Руанду.

    В сообщении британского МВД говорится, что по всей стране проводятся рейды по задержанию нелегалов. Министерство обнародовало фото и видео людей в наручниках, которых сажают в автомобили. Глава МВД Джеймс Клеверли сообщил, что его ведомство работает над тем, чтобы «быстро задержать тех, кто не имеет права пребывать здесь, с тем чтобы можно было начать вылеты в Руанду».

    Выдворение без рассмотрения ходатайств об убежище

    Ранее сообщалось, что Великобритания планирует впредь выдворять в Руанду всех нелегально прибывших мигрантов независимо от страны происхождения без рассмотрения их ходатайств об убежище. Для этого Руанда была объявлена безопасной третьей страной. В целом, британские власти планируют до конца года выслать в Руанду 5700 нелегалов.

    Согласно новой модели, прошения об убежище впредь будут рассматриваться правительством Руанды в Кигали. В случае одобрения ходатайства мигрант получит право на жительство в Руанде и не сможет вернуться в Великобританию. Британские власти планируют приступить к депортациям до июля.

    Теги:
    СМИ Мигранты Великобритания Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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