Билет в один конец: депортация в Руанду

В Великобритании эпохальный правительственный законопроект о Руанде одобрен парламентом после двух лет юридических баталий и политических пререканий. Премьер-министр пообещал, что первый самолет вылетит в Кигали этим летом, передает корреспондент агентства Kazinform.

После того, как Верховный суд постановил, что инициатива была незаконной, правительство внесло законопроект, чтобы четко прописать в законодательстве Великобритании, что Руанда является безопасной страной. После ожесточенных политических споров документ был утвержден парламентом окончательно. Он предписывает судам игнорировать британские законы о правах человека и международные нормы, такие как конвенция о беженцах.

- Первый рейс в Руанду отправится через 10-12 недель. Конечно, это позже, чем мы хотели. Но мы всегда давали понять, что обработка данных займет время. Мы перевели аэродром в режим ожидания, забронировали коммерческие чартерные самолеты. У нас есть 500 высококвалифицированных сотрудников, готовых сопровождать нелегальных мигрантов, и еще 300 человек пройдут подготовку в ближайшие недели, - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Теперь любой проситель убежища, нелегально въехавший в Великобританию с территории благополучной страны, такой как, например, Франция, может быть отправлен в Руанду. Заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться там, а не в Королевстве. В случае успеха им предоставят статус беженца и разрешат остаться в африканской стране. Но ни один из них не сможет вернуться в Туманный Альбион.

- У партнерства есть бюджет, который позаботится о мигрантах, когда они прибудут в Руанду. Есть деньги на их временное размещение, на оформление их документов, на обеспечение их постоянного пребывания. Все спланировано, деньги выделены, все на месте. Если самолет с ними приземлится сейчас мы готовы позаботиться о них: предоставить жилье и дать медицинскую помощь при необходимости, - отметил заместитель официального представителя правительства Руанды Элейн Мукуралинда.

Число мигрантов, прибывающих в Великобританию на небольших надувных лодках, выросло до рекордных сорока пяти тысяч по сравнению с тремястами четыре года назад. Люди платят преступным группировкам тысячи фунтов за переправу через Ла-Манш. На содержание беженцев в год тратится почти 4 миллиарда фунтов. Премьер-министр утверждает, что план по Руанде сэкономит миллиарды в долгосрочной перспективе. Некоторые из соискателей убежища уже получили от британского МВД письма с предупреждением, что им грозит высылка.

- Я очень напряжен. Я не знаю, что делать. Все, о чем я могу думать, - это уведомление об отправке в Руанду. Если бы я знал, что меня выселят в Африку, я бы никогда сюда не приехал, - говорит беженец по имени Хамза.

Руандийский закон подвергся жёсткой критике со стороны оппозиционных партий и многих международных и благотворительных организаций. Они призвали правительство пересмотреть свои планы из-за опасений, что законодательство подрывает защиту прав человека и нанесет ущерб международному сотрудничеству в решении глобального миграционного кризиса.

- Мы считаем, что это противоречит глобальной солидарности и разделению ответственности, а также нарушает Конвенцию о беженцах 1951 года, которую Великобритания, конечно же, подписала, - сказал представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэтью Солтмарш. - Закон создает чрезвычайно тревожный прецедент. Правительство Великобритании заявляет, что может законодательно заставить суды не оценивать должным образом доказательства при вынесении своих решений. Это то, что имеет последствия гораздо более широкие, чем просто политика в области предоставления убежища и беженцев, - отметил генеральный директор НПО «Международная амнистия в Великобритании» Саша Дешмух.

Министры говорят, что Руандийский план снизит поток мигрантов. Но эксперты утверждают, что это маловероятно, так как беженцы будут надеяться на спасение от своих адвокатов. Чем платить правительству Руанды было бы гораздо дешевле укрепить береговые линии, считают скептики.

Премьер-министр Риши Сунак сделал свой план «остановить лодки» ключевым предвыборным обещанием. В преддверии всеобщих выборов его Консервативная партия сильно отстает в опросах общественного мнения. Тем временем беженцы продолжают плыть к британским берегам. Во вторник стало известно, что пять человек, включая ребенка, погибли при попытке переплыть Ла-Манш на маленькой лодке. Всего с начала этого года в Британию по морю добрались шесть тысяч человек.