Бригадира осудили на пять лет за изнасилование на стройке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вынесен приговор в отношении бригадира, который весной этого года изнасиловал коллегу на территории строительного объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело в отношении Ж., признанного виновным в изнасиловании (ст.120 ч.1 УК РК), рассмотрено в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы.

Судом установлено, что в марте этого года подсудимый Ж., работающий строителем на объекте, будучи знакомым с потерпевшей А., договорился с ней о встрече. Встретившись в жилище контейнерного типа, они распивали алкогольные напитки, после чего подсудимый совершил изнасилование потерпевшей.

В ходе судебного заседания подсудимый Ж. вину не признал. Потерпевшая просила суд назначить лишение свободы. Прокурор просил назначить 7 лет лишения свободы.

«Приговором суда Ж. признан виновным в изнасиловании и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел, что Ж. ранее не судим, а также нахождение на иждивении престарелой матери и несовершеннолетнего ребенка. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе районного суда.