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    12:01, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бригадира осудили на пять лет за изнасилование на стройке в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вынесен приговор в отношении бригадира, который весной этого года изнасиловал коллегу на территории строительного объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уголовное дело в отношении Ж., признанного виновным в изнасиловании (ст.120 ч.1 УК РК), рассмотрено в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы.

    Судом установлено, что в марте этого года подсудимый Ж., работающий строителем на объекте, будучи знакомым с потерпевшей А., договорился с ней о встрече. Встретившись в жилище контейнерного типа, они распивали алкогольные напитки, после чего подсудимый совершил изнасилование потерпевшей.

    В ходе судебного заседания подсудимый Ж. вину не признал. Потерпевшая просила суд назначить лишение свободы. Прокурор просил назначить 7 лет лишения свободы.

    «Приговором суда Ж. признан виновным в изнасиловании и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел, что Ж. ранее не судим, а также нахождение на иждивении престарелой матери и несовершеннолетнего ребенка. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе районного суда.


    Теги:
    Строительство Алматы Суды Правоохранительные органы
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