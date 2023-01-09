Бразилия расколота на два лагеря из-за выборов президента страны

9 Января 2023, 18:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В конце октября 2022 года в Бразилии прошли президентские выборы, победу в которых одержал основатель левой партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва. Его основной соперник – экс-президент Жаир Болсонару – был не согласен с результатами голосования, обвиняя соперника в многочисленных подтасовках. В минувшие выходные в стране начались масштабные беспорядки. Протестующие выступают против уже вступившего в должность президента. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Причины противостояния

30 октября 2022 года Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах. 1 января 2023 года он был приведен к присяге, тем самым состоялось его официальное вступление в должность.

Фото: dknews.kz

Согласно окончательным результатам Высшего избирательного суда, за Лулу да Силву проголосовали 50,9% бразильских избирателей. Жаир Болсонару проиграл с отрывом менее 2% - за него проголосовало 49,1%.

Однако экс-президент страны Жаир Болсонару был не согласен с итоговыми результатами. Ранее он заявлял, что в случае победы соперника, не признает своего поражения.

Фото: belta.by

В результате спустя неделю после принятия присяги Лулой да Силвой в стране начались массовые протесты. При этом, большинство протестующих на протяжении нескольких недель выражали поддержку экс-президенту Жаиру Болсонару. Активисты не хотят признавать его поражение и утверждают, что выборы были проведены непрозрачно.

Фото: Adriano Machado/Reuters

Соперничество неоднозначных лидеров

Луис Инасиу Лула да Силва до победы на выборах прошлого года был президентом Бразилии: с 2003 по 2011 годы продлились его 2 срока подряд.

Фото: Carla Carniel/Reuters

Согласно действующему законодательству, президент в Бразилии избирается сроком на 4 года и может занимать свой пост не более двух сроков подряд.

В конце второго срока, в 2010 году, журнал «Time» назвал Луиса Инасиу Лула да Силва «самым влиятельным человеком мира».

В своей стране он, действительно, любимец – бразильцы прозвали его «Лула» - уменьшительное от имени «Луис», позже он официально добавил народное прозвище «Лула» к своему имени. Что для Бразилии, особенно футболистов, является привычной практикой.

Народная любовь не ушла и когда да Силва был осуждён за коррупцию в 2017 году. Тогда экс-президент получил 9,5 лет тюрьмы по делу об отмывании денег. Однако в ноябре 2019 года политик вышел на свободу. А в марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии снял все обвинения в его адрес.

Фото: cointribune.com

Главный противник народного любимца да Силвы – лидер консервативной Либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару. Он занимал пост Главы государства с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Лидер ультраправых и бывший капитан армии вызывал серьезные споры во время своего президентства. Его обвиняли в использовании агрессивной риторики в отношении оппонентов и выражении ностальгии по военной диктатуре. В народе за жёсткие даже для местного политика высказывания его прозвали «бразильским Трампом».

Фото: IMAGO/Ton Molina / www.imago-images.de / Global Look Press

Однако для своих сторонников он – прямолинейный и сильный лидер, жестоко борющийся с коррупцией и стремящийся к экономическому росту.

Противостояние двух главных кандидатов и гражданские акции протестов для Бразилии начались ещё во время предвыборной гонки. По стране прокатилась волна насилия, на политиков и их сторонников совершались покушения, вплоть до летальных исходов. Эти выборы назвали самыми грязными за всю историю современной Бразилии.

Фото: © AFP 2023 / EVARISTO SA

Американский сценарий января 2021 года

Сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонару 8 января штурмовали в столице, городе Бразилиа, правительственные здания. Группы решительно настроенных сторонников проигравшего кандидата направились к Площади трех властей в центре столицы. Там расположены здания Конгресса, Верховного суда и президентская резиденция. Полицейские применили слезоточивый газ, но не смогли остановить демонстрантов. Они прорвались через полицейские заграждения и сумели войти в здание парламента. Часть окон в здании Конгресса разбита. Участники штурма также проникли в зал заседаний Сената, где начали прыгать на креслах и скамейках. Демонстранты вторглись не только в Национальный Конгресс, но и в здание президентской резиденции и Верховного суда. Протестующие требовали пересмотреть итоги президентских выборов.

Нападение продлилось около трех часов, после чего участников арестовала полиция. По данным СМИ, всего было задержано около 400 человек.

Фото: Adriano Machado/Reuters

На одном из роликов, которые распространили в социальных сетях, также видно, как группа протестующих стягивает с лошади полицейского и нападает на него.

Акции протеста около правительственных зданий продолжаются уже не первый день. Их участники призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить Луиса Инасиу да Силва в отставку. То есть, по сути, осуществить военный переворот.

Президент Луис Инасиу да Силва, который во время беспорядков находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили акты вандализма и фашизма.

Фото: © AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOL

«Как настоящие вандалы, они разрушают все, что видят перед собой. Мы считаем, что безопасность не была обеспечена должным образом. И я хочу вам сказать, что все люди, которые это совершили, будут наказаны», - заявил вступивший в должность лидер Бразилии.

Да Силва экстренно вернулся в столицу и ввел режим ЧС в столичном федеральном округе Бразилиа, который продлится до конца января текущего года. Для наведения порядка будут задействованы армейские подразделения и правоохранительные органы.

Фото: © Matheus Alves. / dpa / globallookpress

Мнение экспертов

30 декабря 2022 года из жизни ушел легендарный футболист – трехкратный чемпион мира Пеле. И это, по мнению экспертов, лишь послужило временной отсрочкой к произошедшим беспорядкам. Пока в Бразилии шли дни национального траура градус противостояния снизился. Но после завершения официальных церемоний прощания с Пеле в страну снова вернулось насилие.

Фото с официальной страницы футболиста в Instagram

Бразильские политики живо отреагировали на происходящее. Президент палаты депутатов Артур Лира заявил, что никогда не встанет на сторону тех, кто устраивает беспорядки и занимается вандализмом. Все лица, ответственные за нападение на общественные здания в Бразилиа, по его мнению, должны быть найдены и наказаны в соответствии с законом.

Фото: © REUTERS/Antonio Cascio

Глава Либеральной партии (Partido Liberal) Вальдемар Коста Нето, членом которой как раз и является Жаир Болсонаро, считает происходящие протесты позором для всех, в том числе для членов партии. По его мнению, штурмовавшие официальные здания никак не представляют ни партию, ни самого Болсонару как политика. Полиция и службы безопасности Бразилии, по словам Нето, должны внести свой вклад в борьбе с террористами и пресечь подобные действия.

Фото: Adriano Machado/Reuters

Сын Жаира Болсонару – Флавио, который также занимается политикой, отвергает обвинения в организации погромов в адрес отца. Он заявил, что нет никакой связи между ним и мнением населения о том, что выборы были непрозрачны. К слову, перед инаугурацией Луиса да Силвы Жаир Болсонару улетел в США. И сейчас может находиться именно там.

Как сообщает Deutsche Welle, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару уже публично осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Фото:Adriano Machado/Reuters

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в государственные здания, которые произошли сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки правил», - написал политик в Twitter.

Следует отметить, что власти многих стран, в числе которых США, Испания, Португалия, Франция, Италия осудили протесты в Бразилии и выразили свою поддержку президенту Луису Инасиу Луле да Силва.

Фото: Adriano Machado / Reuters

По мнению экспертов, да Силве придётся использовать жёсткие меры, чтобы снизить градус насилия в обществе. Но также необходим и диалог, чтобы страна перестала делить себя на два противоборствующих лагеря. Будет ли найден этот компромисс в ближайшее время – никто не знает. Военные быть стороной внутриполитического конфликта пока отказываются.

Главное фото: Adriano Machado/Reuters