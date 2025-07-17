Брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов подал прошение об амнистии

В Степногорский районный суд 9 июля 2025 года обратился Бахытжан Байжанов с ходатайством о сокращении срока наказания в соответствии с Законом об амнистии.

Дата рассмотрения данного запроса ещё не определена, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее мы писали, возможна ли амнистия для Масимова, Бишимбаева и Мухамедиулы.

Напомним, 9 ноября 2023 года в ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан.

10 ноября в Министерстве внутренних дел подтвердили задержание экс-вице-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства в одном из ресторанов Астаны 9 ноября. Потом его продлили. Через три дня в рамках расследования убийства женщины в ресторане директора «Гастро-центра» арестовали на два месяца.

11 марта в столице Казахстана начался суд над обвиняемым в убийстве экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.

13 мая 2024 года суд приговорил его к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.