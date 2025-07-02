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    06:27, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Браконьерский улов обернулся судимостью и крупным штрафом в Туркестанской области

    Подсудимые действовали по предварительному сговору, используя моторную лодку и 80-метровые сети. Материальный ущерб, нанесенный государству и экосистеме, составил более 400 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    браконьеры
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Два жителя Келесского района Туркестанской области отправились на незаконный промысел с моторной лодкой «Yamaha-40» и сетями длиной 80 метров. Их добычей стали 58 особей сазана общим весом 53 килограмма, выловленных из Шардаринского водохранилища.

    — В ходе судебного разбирательства вина браконьеров была полностью доказана. Подсудимые не отрицали своей ответственности и признали содеянное. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, — сообщили в областной прокуратуре.

    Кроме того, они лишены права занимать должности и заниматься любой деятельностью, связанной с рыбным хозяйством, на 7 лет. С них также взыскан материальный ущерб в размере 406 372 тенге.

    Ранее в Туркестанской области была ликвидирована деятельность браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы в особо крупном размере на реке Сырдарья и в Шардаринском водохранилище.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Браконьерство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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