Браконьерский улов обернулся судимостью и крупным штрафом в Туркестанской области

Два жителя Келесского района Туркестанской области отправились на незаконный промысел с моторной лодкой «Yamaha-40» и сетями длиной 80 метров. Их добычей стали 58 особей сазана общим весом 53 килограмма, выловленных из Шардаринского водохранилища.

— В ходе судебного разбирательства вина браконьеров была полностью доказана. Подсудимые не отрицали своей ответственности и признали содеянное. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, — сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, они лишены права занимать должности и заниматься любой деятельностью, связанной с рыбным хозяйством, на 7 лет. С них также взыскан материальный ущерб в размере 406 372 тенге.

Ранее в Туркестанской области была ликвидирована деятельность браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы в особо крупном размере на реке Сырдарья и в Шардаринском водохранилище.