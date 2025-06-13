Банда браконьеров промышляла на Сырдарье и Шардаринском водохранилище
Ликвидировала деятельность браконьеров, занимающихся незаконным отловом рыб в особо крупном размере на реке Сырдария и в Шардаринском водохранилище, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.
Оперативно-розыскные мероприятия были инициированы природоохранной прокуратурой Туркестанской области.
Полиция задержала 16 лиц, в том числе ранее судимых за аналогичные преступления.
Группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности.
Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства.
Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге.
В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан.