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    10:44, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Банда браконьеров промышляла на Сырдарье и Шардаринском водохранилище

    Ликвидировала деятельность браконьеров, занимающихся незаконным отловом рыб в особо крупном размере на реке Сырдария и в Шардаринском водохранилище, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.

    браконьеры, рыба
    Фото: пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

    Оперативно-розыскные мероприятия были инициированы природоохранной прокуратурой Туркестанской области.

    Полиция задержала 16 лиц, в том числе ранее судимых за аналогичные преступления.

    Группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности.

    лодка
    Фото: пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

    Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства.

    Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге.

    В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Теги:
    Туркестанская область Полиция Браконьерство Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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