Банда браконьеров промышляла на Сырдарье и Шардаринском водохранилище

Оперативно-розыскные мероприятия были инициированы природоохранной прокуратурой Туркестанской области.

Полиция задержала 16 лиц, в том числе ранее судимых за аналогичные преступления.

Группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства.

Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан.