Браконьеров с уловом в 130 кг задержали на Шардаринском водохранилище
Рыбалка для двоих жителей Туркестанской области закончилась задержанием. Теперь нарушителям предстоит ответить перед законом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Рейд провели сотрудники полиции Шардаринского района вместе с инспекторами по охране водных биоресурсов.
К моменту задержания браконьеры успели выловить около 130 килограммов рыбы с помощью сетей.
В полиции подчеркивают, что такие действия наносят прямой ущерб природным ресурсам.
— По факту незаконной добычи водных биоресурсов начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства. Нарушение природоохранного законодательства влечет ответственность — от административной до уголовной, — сообщили в ДП Туркестанской области.
Сейчас следствие определяет, по какой статье будет квалифицировано дело.
Ранее на Балхаше браконьера с уловом свыше 100 килограммов рыбы приговорили к трем годам ограничения свободы и обязали возместить ущерб государству.