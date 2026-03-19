Браконьеров с уловом в 130 кг задержали на Шардаринском водохранилище

Рейд провели сотрудники полиции Шардаринского района вместе с инспекторами по охране водных биоресурсов.

К моменту задержания браконьеры успели выловить около 130 килограммов рыбы с помощью сетей.

В полиции подчеркивают, что такие действия наносят прямой ущерб природным ресурсам.

— По факту незаконной добычи водных биоресурсов начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства. Нарушение природоохранного законодательства влечет ответственность — от административной до уголовной, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Сейчас следствие определяет, по какой статье будет квалифицировано дело.

Ранее на Балхаше браконьера с уловом свыше 100 килограммов рыбы приговорили к трем годам ограничения свободы и обязали возместить ущерб государству.