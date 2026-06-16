Бозумбаев отчитался Президенту о проектах в сфере энергетики и развитии Alatau City

Президент был проинформирован об итогах Alatau City Roadshow, организованного в Китайской Народной Республике.

По словам Каната Бозумбаева, в рамках международной презентации проведено 20 мероприятий и встреч, по результатам которых подписано 30 соглашений и меморандумов на сумму 6,4 млрд долларов. В ходе встречи с мэром города Шэньчжэня Цинь Вэйчжуном, главой администрации САР Гонконг Джоном Ли, а также с руководством крупных международных компаний были представлены инвестиционные возможности города Алатау.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о планах работы с учетом его поручений, озвученных в ходе недавней рабочей поездки в Алматинскую область.

Главе государства сообщили о реализации проектов в сфере водных ресурсов, включая модернизацию гидротехнических сооружений и строительство новых водохранилищ и каналов.

Кроме того, рассмотрен ход исполнения национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В этом году на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры будет направлено более 1,1 триллиона тенге, что является рекордной суммой за годы независимости. Финансирование будет обеспечено за счет заемных средств отечественных и международных финансовых институтов. Эти меры позволят в течение трех лет снизить износ коммунальных сетей до 40%.

Глава государства указал на необходимость широкого привлечения отечественных товаропроизводителей к проектам по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, Президент поручил держать на особом контроле прохождение вегетационного периода, особенно в южных областях.

Была отмечена важность формирования устойчивой модели развития Alatau City и создания благоприятной среды для привлечения глобального капитала и внедрения инноваций. Правительству поручено выделить необходимые средства на развитие инфраструктуры города Алатау.

Напомним, 2 июня Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что город Алатау должен соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.