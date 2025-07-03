Бой олимпийской чемпионки из Турции приковал внимание болельщиков в Астане
В рамках проходящего в Астане Кубка мира по боксу WORLD Boxing Cup Astana 2025 выступила олимпийская чемпионка Токио‑2020 Бусеназ Сюрменели (весовая категория до 66 кг), передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Соперницей Сюрменели стала ещё одна титулованная боксёрша — бронзовый призёр Олимпиады в Париже Чэнь Нин-Чин из Китайского Тайбэя.
Поединок выдался напряжённым, но турецкая спортсменка уверенно контролировала ход боя. Благодаря высокой скорости, точным ударам и опыту, Сюрменели сумела навязать сопернице свой ритм и не позволила той развернуть активные действия. Судьи единогласно отдали победу фаворитке из Турции.
Отметим, что Бусеназ Сюрменели — трёхкратная чемпионка мира (2019, 2022, 2025 годов). В Астане она подтверждает статус одного из главных фаворитов в своей весовой категории.
Ранее казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.
Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.