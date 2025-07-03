Бой олимпийской чемпионки из Турции приковал внимание болельщиков в Астане

Соперницей Сюрменели стала ещё одна титулованная боксёрша — бронзовый призёр Олимпиады в Париже Чэнь Нин-Чин из Китайского Тайбэя.

Поединок выдался напряжённым, но турецкая спортсменка уверенно контролировала ход боя. Благодаря высокой скорости, точным ударам и опыту, Сюрменели сумела навязать сопернице свой ритм и не позволила той развернуть активные действия. Судьи единогласно отдали победу фаворитке из Турции.

Отметим, что Бусеназ Сюрменели — трёхкратная чемпионка мира (2019, 2022, 2025 годов). В Астане она подтверждает статус одного из главных фаворитов в своей весовой категории.

Ранее казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.

Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.