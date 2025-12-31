Бой казахстанца в японской лиге Rizin признан несостоявшимся

Второй год подряд в этом предновогоднем шоу участвует казахстанский боец 32-летний Каршыга Даулетбек.

Соперником Каршыги в бою 31 декабря 2025 года в Rizin стал 38-летний японец Юта Кубо, экс-чемпион японской спортивной организации К-1.

Казахстанец до этого поединка шел на серии из четырех побед в Rizin и на серии из 10 побед в ММА, всего в ММА он провел 21 бой, из которых 18 выиграл и три проиграл. В свою очередь Кубо в ММА провел всего семь боев, из них пять выиграл, два проиграл. Однако Юта ранее проявил себя в кикбоксинге, где провел 61 бой, одержал 49 побед и завоевывал титул К-1.

Сам поединок между Даулетбеком и Кубой не продлился и одного раунда. Судья остановил поединок после того, как Юта Кубо очень сильно ткнул в глаз Каршыге Даутбеку, из-за чего казахстанец не смог продолжить бой. Бой признан не состоявшимся, поставлена отметка No Contest.

Напомним, что год назад, 31 декабря 2024 года Каршыга Даулетбек еиногласным решением судей победил японца Рена Сугияма по прозвищу Ya-Man, известного тем, что ранее являлся одним из лучших кикбоксеров в мире.

