Борцы Казахстана завоевали два золота на чемпионате Азии U20

В Паттайе (Таиланд) завершились соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии среди спортсменов до 20 лет, передает Kazinform со ссылкой на НОК .

5 июля представители сборной Казахстана завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В весовой категории до 61 кг Бекасыл Асамбек в финале одержал победу над представителем Индии Пушпом.

В категории до 74 кг Нурдаулет Сейилбеков в решающей схватке победил иранца Мохаммада Мамиванда.

В весовой категории до 92 кг Бейбарыс Ергали в финале уступил туркменистанцу Довлетгельды Мурадову и стал серебряным призером.

В категории до 86 кг Асхаб Хаджиев в поединке за бронзовую медаль уверенно победил Сахила Далала (Индия).

Напомним, ранее Сункар Сейдахмет (до 70 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг) стали серебряными призерами, а Айбек Калиахмет (до 79 кг) завоевал бронзовую медаль.