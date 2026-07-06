Борцы Казахстана завоевали два золота на чемпионате Азии U20
В Паттайе (Таиланд) завершились соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии среди спортсменов до 20 лет, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
5 июля представители сборной Казахстана завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
В весовой категории до 61 кг Бекасыл Асамбек в финале одержал победу над представителем Индии Пушпом.
В категории до 74 кг Нурдаулет Сейилбеков в решающей схватке победил иранца Мохаммада Мамиванда.
В весовой категории до 92 кг Бейбарыс Ергали в финале уступил туркменистанцу Довлетгельды Мурадову и стал серебряным призером.
В категории до 86 кг Асхаб Хаджиев в поединке за бронзовую медаль уверенно победил Сахила Далала (Индия).
Напомним, ранее Сункар Сейдахмет (до 70 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг) стали серебряными призерами, а Айбек Калиахмет (до 79 кг) завоевал бронзовую медаль.