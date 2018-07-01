Борис Джапаров освобожден от должности директора Архива Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Джапаров Борис Аликенович освобожден от должности директора Архива Президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста.

Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.