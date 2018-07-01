Борис Джапаров освобожден от должности директора Архива Президента РК
30 Июля 2018 13:15 252
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Джапаров Борис Аликенович освобожден от должности директора Архива Президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста.
Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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