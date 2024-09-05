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    02:41, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Борец Ислам Евлоев завоевал золотую медаль ЧМ в Испании

    Ислам Евлоев
    Фото: Olympic.kz

    Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), агентства Кazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    В финале весовой категории до 82 килограммов Евлоев встретился с Алпереном Бербером из Турции.

    Казахстанец уверенно провел схватку. Он владел преимуществом, выиграв в итоге со счетом 9-3.

    Отметим, что в активе команды Казахстана теперь пять наград. Ранее вторым стал Юсуф Ашрапов (до 67 кг). С «бронзой» завершили ЧМ Айбек Айтбеков (до 55 кг), Ондасын Хамитов (до 60 кг), Темирлан Турдакын (до 87 кг).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Испания Чемпионат мира Борьба
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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