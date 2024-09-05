Борец Ислам Евлоев завоевал золотую медаль ЧМ в Испании

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), агентства Кazinform со ссылкой на Olympic.kz.

В финале весовой категории до 82 килограммов Евлоев встретился с Алпереном Бербером из Турции.

Казахстанец уверенно провел схватку. Он владел преимуществом, выиграв в итоге со счетом 9-3.

Отметим, что в активе команды Казахстана теперь пять наград. Ранее вторым стал Юсуф Ашрапов (до 67 кг). С «бронзой» завершили ЧМ Айбек Айтбеков (до 55 кг), Ондасын Хамитов (до 60 кг), Темирлан Турдакын (до 87 кг).