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    23:23, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстанские борцы завоевали две медали чемпионата мира U20

    Казахстанские борцы завоевали две медали чемпионата мира U20
    Фото: НОК РК

    На чемпионате мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Понтеведре (Испания), Казахстан отметился двумя бронзовыми медалями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Успеха добились борцы греко-римского стиля.

    Айбек Айтбеков в весе до 55 килограммов в схватке за третье место оказался сильнее Максима Смарнова (Молдова) - 10:1.

    Также третьим стал Темирлан Турдакын, выступающий в весовой категории до 87 килограммов. В малом финале он выиграл у Рубена Геворгяна из Армении со счетом 3:1.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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