02:00, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6
Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата мира в Испании
Казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Ашрапов стал серебряным призером чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Он дошел до финала в весовой категории до 67 килограммов. В схватке за «золото» Юсуфу противостоял иранец Ахмадреза Нохсен Нижад.
Соперник завладел преимуществом до перерыва, заработав два балла, которые стали для Нижада победными.
Ашрапов завершил ЧМ на втором месте.