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    02:00, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата мира в Испании

    Юсуф Ашрапов
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Ашрапов стал серебряным призером чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Он дошел до финала в весовой категории до 67 килограммов. В схватке за «золото» Юсуфу противостоял иранец Ахмадреза Нохсен Нижад.

    Соперник завладел преимуществом до перерыва, заработав два балла, которые стали для Нижада победными.

    Ашрапов завершил ЧМ на втором месте.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат мира Борьба
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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