Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата мира в Испании

Казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Ашрапов стал серебряным призером чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Он дошел до финала в весовой категории до 67 килограммов. В схватке за «золото» Юсуфу противостоял иранец Ахмадреза Нохсен Нижад.

Соперник завладел преимуществом до перерыва, заработав два балла, которые стали для Нижада победными.

Ашрапов завершил ЧМ на втором месте.