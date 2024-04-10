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    22:00, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Борьбу с несанкционированной рекламой начали в Алматы

    алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Во всех районах города в рамках кампании «Алматы – наш общий дом» проводится ликвидация несанкционированной рекламы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в акимате города, в Ауэзовском районе отделом по развитию предпринимательства и промышленности в рамках экоакции проведена разъяснительная работа с объектами бизнеса по вопросу удаления несанкционированной рекламы. Сотрудниками акимата был охвачен 251 объект.

    В Турксибском районе ликвидация неразрешенной рекламы будет проводиться по улице Жансугурова, Бекмаханова, Илийскому тракту, Шемякина. Как правило, несанкционированную рекламу устанавливают возле объектов предпринимательства, таких как кафе, магазины и так далее. Всего было охвачено 200 объектов.

    В Алатауском районе для ликвидации несанкционированной рекламы задействовано более 100 человек, а также свыше 50 единиц техники. Кроме того, три бригады занимаются покраской и мойкой автобусных остановок.

    В Жетысуском районе ведутся работы по удалению несанкционированных реклам по улице Северное кольцо, проспекту Райымбека, проспекту Рыскулова. Задействовано около 30-40 человек.

    В Наурызбайском районе по улице Жандосова владельцы собственными силами удалили более 20 рекламных баннеров.

    8 апреля стартовала кампания «Алматы – наш общий дом», которая призвана формировать ценности бережного отношения к городской инфраструктуре. Она продлится до 8 мая. Аким города Ерболат Досаев призвал жителей и гостей Алматы объединиться для того, чтобы город был еще лучше и краше. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Акимат Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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