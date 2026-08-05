Борьба за третье место завершена: Team Resilience обыграла Rune Eaters на Играх Будущего — 2026

Казахстанская команда Rune Eaters завершила выступление на турнире по Dota 2 в рамках «Игр будущего» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В серии за третье место команда уступила китайской Team Resilience, которая выиграла обе карты и стала обладателем бронзовых медалей соревнований.

После поражения в первой игре казахстанский коллектив получил возможность продолжить борьбу и сравнять счет в серии. Во второй карте команды вновь подошли к матчу с разными игровыми идеями: Team Resilience выбрала героев Centaur Warrunner, Mirana, Earthshaker, Ringmaster и Lina, сделав акцент на командные сражения и контроль. Rune Eaters ответила составом из Lifestealer, Bane, Sand King, Hoodwink и Snapfire, рассчитывая за счет активной игры и грамотных комбинаций вернуть инициативу.

Встреча продолжалась 28 минут 38 секунд. Казахстанская команда пыталась навязать сопернику свой темп и находить возможности для перелома, однако Team Resilience уверенно удерживала преимущество и смогла довести карту до победы. Китайский коллектив закрыл серию со счетом 2:0 и забрал третье место турнира.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

После завершения матча игрок Rune Eaters Алим Беспаев поделился эмоциями от выступления команды. Он отметил, что одним из самых запоминающихся моментов стала победа над сильным соперником, после которой коллектив почувствовал уверенность в своих силах.

— Эмоции сейчас смешанные. Самый яркий момент был после победы над LGD.Pinghu — это был наш самый сильный соперник. Когда мы их обыграли, у всей команды появилось огромное желание идти дальше и побеждать. Каждый загорелся этой целью. Перед игрой против Yakult Brothers мы были уверены, что сможем легко их обыграть, но все пошло не по плану. Вчерашний матч против них сильно на нас повлиял, мы уже были не такими свежими, как после игры с LGD.Pinghu, — рассказал Алим Беспаев.

В свою очередь игрок китайской Team Resilience Ниу отметил, что встреча получилась конкурентной, а обе команды показали высокий уровень игры. Он также сравнил нынешний турнир с предыдущим опытом участия в «Играх будущего» и подчеркнул, что соревнования продолжают развиваться.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— Наши соперники из Казахстана показали высокий уровень игры, матч получился действительно напряженным и качественным. Я уже принимал участие в «Играх будущего» в 2024 году, но в этом сезоне организация турнира и все необходимые условия были обеспечены на совершенно другом уровне. С каждым годом этот турнир развивается, а конкуренция среди команд становится все сильнее, — сказал Ниу.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Напомним, в Астане с 29 июля по 9 августа проходят Международные Игры Будущего.