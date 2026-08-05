Китайская команда выиграла первый матч серии за третье место по Dota 2 на Играх будущего-2026

Казахстанская команда Rune Eaters неудачно стартовала в серии против китайской Team Resilience на турнире по Dota 2 в рамках «Игр будущего», передает корреспондент агентства Kazinform.

Первая карта завершилась за 34 минуты, а китайский коллектив сумел добиться комфортного преимущества и открыть счет в противостоянии.

На стадии драфта команды выбрали разные подходы к игре. Team Resilience сделала ставку на мощный лейт-гейм, собрав состав из Spectre, Ember Spirit, Timbersaw, Keeper of the Light и Witch Doctor. В свою очередь Rune Eaters ответили агрессивным пиком с Lina, Batrider, Tiny, Mirana и Beastmaster, рассчитывая навязать высокий темп, активно перемещаться по карте и завершить игру до того, как китайский драфт наберет силу.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Несмотря на поражение, казахстанская команда продемонстрировала характер и не прекращала борьбу до последних минут. Rune Eaters искали возможности для удачных инициаций, старались навязать сопернику свою игру и цеплялись за каждый шанс сократить отставание. Однако по мере развития матча Team Resilience все лучше реализовывала потенциал своих героев. К 34-й минуте китайская команда создала комфортный перевес более чем в 10 очков, окончательно перехватив инициативу и закрыв первую карту.

Впрочем, для Rune Eaters турнир еще не завершен. Впереди вторая карта серии, которая станет решающей. Победа позволит казахстанской команде продолжить борьбу и выйти в матч за третье место, а поражение будет означать завершение выступления на турнире.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Отметим, турнир по Dota 2 проходит в рамках «Игр будущего», а общий призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов США.

О том, как стартовала неделя «Игр будущего», какие матчи стали главными и какие дисциплины представлены на турнире ранее агентство рассказало в материале.