Борьба с кредитным мошенничеством дает первые результаты - депутат

По его словам, в рабочих группах депутаты продолжают поднимать вопросы об ужесточении ответственности, в том числе поступают предложения по отмене онлайн-кредитов. При этом он напомнил, что в последние два года были приняты существенные изменения в этой сфере.

— Только за два года работы восьмого созыва мы вместе с вами приняли два больших закона по защите прав наших граждан и противодействию интернет-мошенничеству. Во-первых, мы обязали банки и МФО с прошлого года проводить обязательную биометрию при выдаче кредитов. Во-вторых, с этого года ввели требование по личному присутствию заёмщика в банке при первоначальном оформлении беззалогового кредита, — отметил он.

С целью усиления защиты уязвимых возрастных групп от необдуманных займов и мошенничества введено обязательное получение согласия граждан, не достигших 21 года и старше 55 лет, при выдаче беззалоговых займов через «Электронное Правительство».

Также введен 24-часовой период «охлаждения» при оформлении онлайн-кредитов. Ранее деньги перечислялись заемщику сразу.

— Теперь такой оперативности больше не будет. Деньги по кредиту банк переводит только после окончания периода «охлаждения» и получения согласия заемщика. Период «охлаждения» дает шанс отменить кредит без последствий, если человек понял, что стал жертвой мошенников, — сказал он.

Кроме того, банки и МФО теперь обязаны списывать кредит во внесудебном порядке.

— И самое главное — мы добились, что банки и МФО будут обязаны списывать кредиты граждан во внесудебном порядке, если нарушены данные требования, а также если отсутствует биометрия или есть добровольный отказ от кредитов, — подчеркнул депутат.

Эти нормы вступили в силу с 1 сентября текущего года.

Однако уже сейчас, по данным регулятора, наблюдается снижение роста мошенических займов.

— Отсутствие четкого регулирования в сфере онлайн-кредитования в предыдущие годы стало одной из основных причин роста мошенничества. Однако, благодаря принятым на сегодня конкретным шагам в этой сфере, я уверен, что к концу текущего года мы сможем увидеть первые ощутимые результаты проведённой работы, — заключил Берик Бейсенгалиев.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О банках и банковской деятельности в РК», а также сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка.