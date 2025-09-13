РУ
    22:14, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Борьба с грызунами в Алматы охватит свыше 47 тысяч гектаров

    С 15 сентября по 31 октября в Алматы пройдет второй этап дератизации в рамках общереспубликанской программы «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Борьба с грызунами в Алматы охватит свыше 47 тысяч гектаров
    Фото: акимат

    Мероприятие направлено на уничтожение и предотвращение появления грызунов и охватывает все восемь районов города.

    По данным городских служб, обработка будет проведена на площади свыше 47 тысяч гектаров. В зону дератизации входят берега рек и водоемов, а также земельные участки частных жилых домов.

    Жителям частного сектора предоставляется возможность бесплатно получить ядоприманку с подробной инструкцией по ее применению.

    Дератизационные мероприятия в Алматы проводятся дважды в год – весной и осенью. Такой комплексный подход позволяет контролировать численность грызунов и снижать риски их распространения.

    В управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города подчеркнули, что график дератизации может корректироваться в зависимости от погодных условий.

    Также ведомство обратилось к юридическим лицам, КСК, ОСИ и ПТ с просьбой организовать дератизационные работы на подведомственных территориях и контейнерных площадках синхронно с общегородской дератизацией.

