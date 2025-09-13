Борьба с грызунами в Алматы охватит свыше 47 тысяч гектаров

Мероприятие направлено на уничтожение и предотвращение появления грызунов и охватывает все восемь районов города.

По данным городских служб, обработка будет проведена на площади свыше 47 тысяч гектаров. В зону дератизации входят берега рек и водоемов, а также земельные участки частных жилых домов.

Жителям частного сектора предоставляется возможность бесплатно получить ядоприманку с подробной инструкцией по ее применению.

Дератизационные мероприятия в Алматы проводятся дважды в год – весной и осенью. Такой комплексный подход позволяет контролировать численность грызунов и снижать риски их распространения.

В управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города подчеркнули, что график дератизации может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Также ведомство обратилось к юридическим лицам, КСК, ОСИ и ПТ с просьбой организовать дератизационные работы на подведомственных территориях и контейнерных площадках синхронно с общегородской дератизацией.

О том, какие опасные заболевания переносят крысы, читайте здесь.