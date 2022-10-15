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Какие опасные заболевания переносят крысы
15 Октября 2022, 17:14

Какие опасные заболевания переносят крысы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, что крысы являются носителями и распространителями ряда опасных для человека инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Крысы являются носителями и распространителями ряда опасных инфекций, таких как: иерсиниоз, листериоз, пастереллез, токсоплазмоз, лептоспироз, сальмонеллез. Основные причины заражения людей - продукты животного происхождения: молоко, кисломолочные продукты (сметана, творог, сыр, курт). Люди и животные заражаются, потребляя инфицированные продукты питания», - заявила Асель Калыкова на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По ее словам, ежегодно в городе весной и осенью проводятся дератизационные мероприятия.

«Дератизация полностью не уничтожает грызунов, но позволяет сдержать их численность на определенном безопасном уровне для предупреждения эпизоотии среди грызунов, а также снизить риски заболеваемости людей зоонозными инфекциями», - отметила спикер.

Асель Калыкова добавила, что горожане обращаются в департамент по фактам наличия крыс. Местами их массового скопления являются переполненные мусорные контейнеры, стихийные свалки на окраинах города, частный сектор, а также продовольственные пищевые объекты.

Ранее сообщалось, что крысы расплодились в разных районах Алматы. Горожане все чаще их видят во дворах, в мусорных контейнерах и рядом с магазинами.


Фото: krasivosti.pro

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