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Борьба за Фолклендские острова: Великобритания отвергла претензии Аргентины

3 Марта 2023, 21:50
Борьба за Фолклендские острова: Великобритания отвергла претензии Аргентины Фото: Getty Images

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Правительство Великобритании в ответ на требования Аргентины о новых переговорах по суверенитету островов заявило, что Фолклендские острова останутся британскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

Фолклендские острова, известные еще как Мальвинские, стали предметом короткой, но ожесточенной войны после вторжения на острова Аргентины в 1982 году.

В 2016 году Великобритания и Аргентина поставили подписи под пактом о вопросах административно-хозяйственной деятельности на островах и прилегающих водах. Это нужно было для сотрудничества по вопросам энергетики, судоходства и рыболовства, а также по идентификации останков неизвестных аргентинских солдат, погибших в бою.

Однако на переговорах G20 в Нью-Дели на этой неделе министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро сообщил своему британскому коллеге Джеймсу Клеверли, что его правительство отказывается от пакта.

В серии постов в сети Twitter аргентинский дипломат возобновил давние требования Аргентины о суверенитете спорных островов, предложив британской стороне обсудить вопрос в ООН.

«Фолклендские острова принадлежат Британии», - ответил глава британского МИД Джеймс Клеверли в сети Twitter.

«Жители островов имеют право решать свое собственное будущее. Они решили остаться самоуправляемой заморской территорией Великобритании», - добавил он.

Решение объявлено как раз в тот момент, когда британский министр по делам Северной и Южной Америки Дэвид Ратли находился с визитом в Буэнос-Айресе.

«Аргентина решила денонсировать соглашение, которое принесло утешение семьям погибших в конфликте 1982 года. Аргентина, Великобритания и Фолклендские острова выиграли от этого соглашения», - написал Дэвид Ратли.

Обе страны в прошлом году отметили 40-летие конфликта, унесшего жизни 649 аргентинских солдат, 255 британских военнослужащих и трех женщин, проживавших на острове.

Агентство Reuters отмечает, что 99,8% жителей Фолклендских островов проголосовали за то, чтобы остаться британцами в ходе референдума, прошедшего в 2013 году.


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