Bookfest 2025: в Казахстане прошел книжный фестиваль

Масштабное культурное событие стало настоящим праздником литературы для всех любителей чтения. На протяжении фестиваля тысячи наименований книг предлагались по специальным ценам, а среди покупателей разыгрывались ценные призы и приятные сюрпризы. Партнеры фестиваля — авиакомпания Air Astana, и туристическая компания Sweatberry Tours — предоставили для розыгрыша уникальные подарки: авиабилеты в Бангкок и авторский тур на концерт Linkin Park.

В рамках фестиваля состоялись встречи с известными отечественными и зарубежными авторами, представителями бизнеса и медиа. Формат включал лектории, мастер-классы и автограф-сессии. Особый интерес у читателей вызвали выступления Зарины и Мадины Байболовых, Кайрата Жолдыбайулы, Уларбека Далейулы, Баянгали Алимжанова, Жаксылыка Сабитова, Кырана Талапбека, Рашида Нугмановаи многих других популярных личностей, которые с удовольствием общались со своими читателями в магазинах Meloman/Marwin.

Фото: Meloman / Marwin

Кроме того, специально в Алматы приехала белорусская писательница Ольга Примаченко, чьи книги сегодня входят в число самых продаваемых. Ее встреча с читателями прошла с аншлагом и стала настоящим источником вдохновения для гостей фестиваля.

— Букфест для нас — это не просто книжный фестиваль, а настоящий праздник чтения, вдохновения и живого общения. Мы проводим его, чтобы напомнить, что книга остается самым мощным источником идей, эмоций и развития. Каждый год фестиваль объединяет авторов, издателей, читателей, блогеров — всех, кто любит книги и верит в силу слова. Для сети Meloman/Marwin это возможность поддерживать культуру чтения в Казахстане, открывать новые имена, продвигать отечественных авторов и создавать живое пространство, где рождаются диалоги, идеи и мечты. Мы видим, как растет интерес к книгам, и именно такие события помогают этому движению становиться сильнее, — говорит Диана Исабекова, представитель сети Meloman/Marwin.

Фото: Meloman / Marwin

Отмечается, что растет интерес к книгам на казахском языке. Посетители проявили живой интерес к произведениям отечественных авторов и активно приобретали новинки. Качественные переводы, представленные казахстанскими издательствами, также получили высокие оценки читателей. Так, издательства Meloman Publishingи Foliant впервые представили на казахском языке книгу Джо Диспензы «Сверхестественный разум», которая сразу же завоевала признание публики. Это наглядно демонстрирует, что культура чтения в стране продолжает стремительно развиваться.

Фото: Meloman / Marwin

Не остались в стороне и молодые участники. Студенты и начинающие специалисты активно включались в дискуссии и творческие встречи, а специальные сессии для молодых предпринимателей открыли новые возможности для профессионального роста и вдохновения.

Фото: Meloman / Marwin

Организаторы добавили, что Bookfest 2025 — это не просто книжный фестиваль, а важная площадка для развития культурного диалога и расширения интеллектуального пространства страны.